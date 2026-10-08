Niurka revela terrible falta de respeto de Natalia Alcocer a los santos de su religión: “put*** santos” VIDEO

En cualquier reality en el que aparezca Niurka hay promesa de polémicas y ese sin duda ha sido el caso de ‘La granja VIP’, formato en el que ya tuvo uno que otro encontronazo con Kevyn Bicolor, acusándolo de hacerse la víctima, y también momentos de tensión con Pablo Montero.

Sin embargo, la más reciente polémica de la bailarina tiene a Natalia Alcocer como protagonista, ¿qué dijo y por qué está ofendida? Aquí te compartimos todos los detalles.

Lee también: ¿Trampa en ‘La granja VIP’? Producción exhibe mensajes del exterior para Fernando Lozada ¿habrá sanción?

Niurka se peleó con Manelyk en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Niurka habla de la falta de respeto de Natalia Alcocer a su religión

En las últimas horas se ha hecho viral un video en el que se puede ver a Niurka muy molesta platicándole a Azalia Ojeda y a Fernando Lozada la manera en la que Natalia Alcocer le faltó al respeto a la religión yoruba, misma que la vedette lleva practicando desde hace años.

Niurka estaría haciendo sus maletas para dejar ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

De acuerdo a los dichos de Niurka, ella ha tomado la decisión de ignorar a Natalia Alcocer, pues a pesar de que se notaba que ambas estaban unidas, esa “amistad” era resultado de la hermandad que crearon a partir de la religión, y que ‘la Vikinga’ prácticamente tiró a la basura por no saber seguir los lineamientos de estas creencias:

“Ha cometido muchos errores fuertes, como hablar de la religión… también le faltó al respeto a mi religión, dijo ‘ni tus pu*** santos pudieron sacarme’ ¡pu*** santos! Pero esos pu*** santos ella fue a pedirles la bendición y la protección” Niurka

👁️ Niurka Marcos expone que Natalia Alcocer ofendió a los santos de su religión: “Habló de la religión, le faltó el respeto, dijo «Ni tus put0s santos pudieron sacarme» put0s santos, pero a esos put0s santos ella fue a pedirles la bendición y la protección, por eso es que éramos tan amiguitas” #LaGranjaAsamblea — nacho con O (@NachoConO) October 8, 2026

Lee también: ¿Natalia Alcocer fuera de ‘La granja VIP’? Usuarios señalan inexplicable ausencia, ¿qué pasó? VIDEO

Niurka ¿le hace la ‘ley del hielo’ a Natalia Alcocer?

En la misma plática con Fernando y Azalia, Niurka les explicó que había decidido mantener la distancia con la modelo desde que notó esos comportamientos.

“¿Ahora ya se dieron cuenta de por qué la saqué de mi ecuación? La ignoro y no le permito”, aseguró Niurka muy consciente de su decisión.

Lee también: La granja VIP 2026: Natalia Alcocer BATEA a Pablo Montero, ¿tiene pareja? “Tengo un compromiso”

Natalia Alcocer está en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Natalia Alcocer forma parte de la religión Yoruba que practica Niurka?

Aunque Niurka asegura que tiempo atrás Alcocer se le acercó para pedirle formar parte de su religión y que de cierta manera las dos llegaron al reality bajo ese mismo lazo, Natalia menciona que jamás fue así.

Mientras ‘la Vikinga’ limpiaba los corrales con ‘la Negra’ en ‘La granja VIP’, empezaron platicar sobre Niurka y de un momento a otro la conversación se dirigió a los dichos de la vedette, mismos que fueron negados rotundamente por Alcocer:

“Cundo yo salí de ‘La casa’ ella me quiso meter a su religión, a mi y a Michael (su novio) y obviamente yo nunca la culpo a ella… ¡ay no mam** que dijo eso wey! Si hasta nos peleamos…y de hecho por lo que yo no me acerco a esa religión no es por Niurka” Natalia Alcocer

Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta quien está diciendo la verdad, así que mientras eso se aclara, te compartimos la lista de los nominados en ‘La granja VIP’, ¿quién será el próximo eliminado?