El enfrentamiento entre Rafa Mercadante y Azalia Ojeda en ‘La granja VIP’ ha sido uno de los más fuertes y tensos que se han vivido durante el reality.

Y es que la discusión no se limitó a palabras e insultos, pues ambos estuvieron a punto de llegar a los golpes, por lo que otros granjeros tuvieron que intervenir para evitar que la situación escalara.

Antes de su eliminación, Rafa ya había mencionado que podría tomar acciones legales contra Azalia una vez que saliera del programa. Ahora, el conductor volvió a hablar al respecto y dio más detalles sobre el proceso que estaría dispuesto a iniciar contra la exparticipante de ‘Survivor México’.

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Azalia vs Rafa Mercadante / Redes sociales

¿Por qué se pelearon Rafa Mercadante y Azalia Ojeda en ‘La granja VIP’?

El conflicto se dio después de varios problemas que tuvieron durante su participación enla granja. Sin embargo, la discusión subió de tono cuando ‘Bebeshita’ señaló a Rafa por su forma de tratar a las mujeres y aseguró que había escuchado que utilizaba palabras ofensivas contra Azalia.

Ante esto, Rafa se defendió y explicó que el problema había comenzado horas antes, cuando Azalia le hizo una seña obscena y lanzó un comentario sobre sus hijas. El conductor se molestó porque consideró que había metido a sus hijas en una discusión que era entre ellos.

Por su parte, Azalia reconoció haber hecho la seña, pero aseguró que reaccionó así porque Rafa la estaba provocando. También negó haber hecho el comentario contra las niñas, en ese momento.

Las diferencias continuaron después de aquella gala, cuando ambos volvieron a enfrentarse a gritos y estuvieron a punto de llegar a los golpes, por lo que otros participantes tuvieron que intervenir para separarlos. Después de eso, Rafa manifestó su intención de tomar acciones legales contra su excompañera.

“No soy hipócrita, me mantengo bajo las reglas del juego. No mezclo cosas que puedan ponerme en problemas afuera legalmente.”, dijo Rafa.

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Aseguran que Rafa Mercadante y Azalia se pelearon fuera de cámaras / Redes sociales y canva

¿Rafa Mercadante tomará acciones legales contra Azalia Ojeda?

Después de ser eliminado de ‘La granja VIP', Rafa ha dado varias entrevistas en las que ha hablado sobre su experiencia dentro del reality y los problemas que tuvo con algunos de sus compañeros.

El conductor fue entrevistado por ‘Vaya vaya’, quien le preguntó sobre su conflicto con Azalia y retomó sus declaraciones sobre las acciones que pensaba tomar en su contra.

Ante esto, Rafa respondió que buscará obtener una orden de restricción contra Azalia, pues aseguró que no quiere estar cerca de ella, ni le interesa.

También reiteró que durante su participación en el programa siempre respetó las reglas y que nunca se metió con la familia de Azalia. Sin embargo, señaló que ella sí lo provocó en varias ocasiones.

“Pues una orden de restricción sí voy a poner, porque yo no quiero estar cerda de donde esté ella, no me interesa en lo más mínimo. Yo siempre atendí los lineamientos que nos dio la producción para defendernos en el cara a cara, jamás la amenacé ni hablé mal de su familia (...) Ella lo que busca es provocarte.” Rafa Mercadante

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Rafa pondra orden de restriccion contra Azalia #LaGranjaVIP https://t.co/px171Uz4my — . (@rociojonas1) November 20, 2026

¿Por qué Rafa Mercadante buscaría una orden de restricción contra Azalia Ojeda?

Rafa Mercadante explicó que buscaría una orden de restricción contra Azalia Ojeda porque no quiere tener ningún tipo de contacto ni estar cerca de ella después de los problemas que tuvieron en ‘La granja VIP’.

El conductor considera que la actitud de su excompañera durante el reality fue provocadora y aseguró que él siempre trató de respetar las reglas del programa. Por ello, buscaría tomar medidas para evitar nuevos enfrentamientos con ella una vez que ambos estén fuera de la competencia.

La participación del conductor en ‘La granja VIP’ fue muy polémica desde el inicio, pues la exparticipante, Mónica Escobedo, acusó a Rafa de haberla tocado sin su consentimiento, como nos contó a TVNotas; de lo cual habla y reitera hasta el día de hoy.

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