Tras haber ganado el ‘Juego de salvación’ y haber salido de la placa de nominados de ‘La granja VIP 2026’, Ivonne Montero tendrá la oportunidad de sacar a otro participante en riesgo y sustituirlo por otro en este “viernes de traición”. Te contamos qué pasó.

Mira: Julio Camejo le dice a Manelyk que quiere conquistarla después de La granja VIP, ¿lo bateó? “No está en mi mente”

Ivonne Montero ganó el juego de salvación 11 de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo está la tabla de nominados de la semana 11 de ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, 20 de noviembre?

La semana 11 en ‘La granja VIP 2026’ fue una de las más intensas. Y es que Rafa Mercadante, al ser el más reciente eliminado del show, usó su legado para nominar a Mono Osuna, quien no se tomó muy bien esta decisión y acusó al conductor de “dejarse manipular”.

En el martes de ‘Duelo’, Kevyn Contreras ‘Bicolor’ enfrentó a Niurka Marcos. Al perder el desafío, el comediante se convirtió en el segundo expulsado.

Durante la asamblea del miércoles, Niurka e Ivonne Montero quedaron nominadas por mayoría de votos. En tanto que ‘la Bebeshita’ usó el ‘Huevo dorado’ para meter a Kunno en la tabla. Al mismo tiempo, Julio Camejo utilizó su ‘Herradura del poder’ para “clavar” a Mono hasta el domingo.

Luego de que Ivonne Montero saliera de la placa por su triunfo en el ‘Juego de salvación’, la placa quedó de la siguiente manera:

Niurka

Kunno

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Mono Osuna

No te pierdas: Bobby Larios manda mensaje a Ivonne Montero ¿y lanza dardo a Niurka? “Esas rémoras que están a tu alrededor”

Nominados de la semana 11 de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿A quién salvará Ivonne Montero en el ‘Viernes de traición’ de ‘La granja VIP 2026’?

En las últimas semanas, Ivonne Montero se ha vuelto cercana a Kevyn Contreras ‘Bicolor’ y Julio Camejo. De hecho, ellos llegaron a formar parte de la alianza de los Disfuncionales de ‘La granja VIP 2026’.

En redes sociales, se especula que la actriz podría salvar a Kevyn y meter a Manelyk González en su lugar. Y es que ya solo quedan ocho participantes en el show, incluyéndola a ella. Como se sabe, Julio tiene inmunidad por ser el ‘Capataz de la semana’, por lo que solo quedarían Mane y ‘la Bebeshita’.

Con Daniela Alexis (nombre real de ‘la Bebeshita’) no ha tenido tantos roces como con González. Incluso, Ivonne ha reconocido que, en ocasiones, tiene buenas pláticas con la influencer y es muy agradable.

Se cree que Ivonne Montero podría salvar a Kevyn Bicolor / Redes sociales

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP 2026’?

Para votar por tu nominado favorito de ‘La granja VIP 2026, se deben seguir estos pasos:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-votaciones/vota/ Repartir los 10 votos disponibles entre tu o tus grajeros favoritos. (Se pueden desbloquear más votos viendo anuncios) Dar click en “Enviar votos” y listo.

La tabla de nominados de la semana 11 de ‘La granja VIP 2026’ tras la traición de Ivonne Montero

La gala número 11 de ‘Traición’ de ‘La granja VIP 2026’ se llevará a cabo este 20 de noviembre, a las 8:30 pm. Se podrá ver por Azteca UNO y la aplicación de Disney Plus.

Luego de que los nominados le dieran sus argumentos a Ivonne Montero para que los escogiera como el salvado de la noche, la actriz anunció su decisión. La famosa sacó de la tabla a Kunno.

El granjero traicionado fue definido por el pájaro ‘Copetes’. El animal sacó un papelito que decía: “Traición doble”, por lo que Manelyk y ‘la Bebeshita’ quedan nominadas.

Así quedó la placa tras esto:



Niurka Marcos

Mono Osuna

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

La Bebeshita

Manelyk González

Checa: ¡Tlacoyo preocupa a los participantes de La granja VIP 2026! Aseguran que se ve “triste” tras la salida de Azalia

