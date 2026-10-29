La granja VIP 2026: ¿Quién fue el salvado de HOY, 29 de octubre? El plan de los Disfuncionales, ¿se logró?

Este jueves 29 de octubre, los nominados de la octava semana de ‘La granja VIP 2026’ competirán en el juego por la salvación. Aquel que gane no solo saldrá de la tabla, sino que también podrá sacar a otro participante en peligro y sustituirlo por otro en el llamado “viernes de traición”. Te contamos los detalles.

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Niurka es la líder del equipo de los ‘Disfuncionales’ de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la octava semana de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado lunes 26 de octubre, Rafa Mercadante subió a la tabla de nominación de ‘La granja VIP 2026’ por el legado de Azalia Ojeda, ‘la Negra’, la séptima eliminada del reality. Al mismo tiempo, Mono Osuna usó su ‘Herradura del poder’ para nominar a Natalia Alcocer.

Al día siguiente, Niurka Marcos e Ivonne Montero compitieron en el duelo de nominación. La cubana, al perder el enfrentamiento, también quedó en la tabla.

Durante el miércoles de ‘Asamblea’, se anunció que Kevyn Contreras ‘Bicolor’ quedaba nominado a sanción por sabotear a su equipo en el juego por el ‘Huevo de oro’. Por otra parte, Julio Camejo y Pablo Montero se unieron a la placa tras el proceso de votación. Así quedó la tabla:

Rafa Mercadante

Natalia Alcocer

Niurka Marcos

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Julio Camejo

Pablo Montero

Mono Osuna, al ganar el ‘Huevo de oro’, tuvo que escoger a uno de los nominados para que pasara directamente a la prueba de salvación, sin enfrentar la dinámica de ‘echar tierra’. El atleta seleccionó a Mercadante. Cabe destacar que Marcos no participará.

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Nominados de la octava semana de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cuál es la estrategia de ‘Los disfuncionales’ en ‘La granja VIP 2026’?

Como se sabe, ‘La granja VIP 2026’ se ha dividido en dos alianzas principales: ‘Los disfuncionales’ y ‘La resistencia’. Así están conformados los “teams”:

Resistencia:

Manelyk González

Mono Osuna

La Bebeshita

Kunno

Disfuncionales:

Niurka Marcos

Rafa Mercadante

Julio Camejo

Natalia Alcocer

Pablo Montero

Ivonne Montero

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

En días anteriores, ‘los Disfuncionales’ hablaron sobre una estrategia para afectar a sus rivales. Dicho plan consistía en nominar a varios de su equipo para que uno de ellos pudiera ganar el juego por la salvación. De esta forma, podrían sacar de la tabla a otro aliado y sustituirlo por alguien “débil” de otro equipo.

Equipo de los ‘Disfuncionales’ de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Este fue el salvado de HOY, 29 de octubre, de ‘La granja VIP 2026’

La gala de ‘Salvación’ de ‘La granja VIP 2026’ comenzará a las 8:30 pm. Se podrá ver en el canal de Azteca UNO, así como por Disney Plus, aplicación en la que se tiene acceso a la transmisión 24/7.

Tras una tensa dinámica de ‘echar tierra’, Pablo Montero perdió la oportunidad de participar en el juego por la salvación. Al final, Julio Camejo pudo ganar el desafío y quedó fuera de la tabla de nominación. Ahora la placa queda de la siguiente forma:

Rafa Mercadante

Natalia Alcocer

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Pablo Montero

Niurka Marcos

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