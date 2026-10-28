Romina Marcos expone supuesto favoritismo en ‘La granja VIP 2026’ durante programa EN VIVO: VIDEO

Desde su estreno, ‘La granja VIP 2026’ ha enfrentado señalamientos de supuesto favoritismo. Según se dice, la producción presuntamente estaría beneficiando al equipo de la ‘Resistencia’, el cual está conformado por Manelyk González, la Bebeshita, Mono Osuna y Kunno.

Muchos usuarios consideran que muchas de las reglas no son aplicadas a esa alianza. Justamente Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, piensa lo mismo. Durante la reciente gala de ‘Asamblea’, la joven confrontó al programa por esta situación. Te contamos lo que dijo.

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Romina Marcos y su mamá Niurka Marcos / Redes sociales

El reclamo de Romina Marcos hacia la producción de ‘La granja VIP 2026’

La octava gala de ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP 2026’ comenzó con el presentador principal anunciando que Kevyn Contreras ‘Bicolor’ quedaba automáticamente nominado. Esto, como castigo por haber saboteado a su equipo en el juego por el ‘Huevo de oro’.

Lejos de arrepentirse y pese al enojo de algunos participantes, el humorista simplemente manifestó que lo hizo para ver las “reacciones” de sus compañeros. Incluso se estaba riendo durante su regaño.

Tras notificar esta noticia a los granjeros, el conductor regresó al foro para preguntarles sus impresiones a los críticos, incluyendo a Romina Marcos, quien estuvo presente como invitada especial.

La hija de Niurka, sin miedo al qué dirán, señaló que Contreras se comportó de esa forma al ver que “el Gallo” no sancionaba a otros granjeros por acciones similares. Aunque no mencionó nombres, recordó cuando el equipo de ‘la Resistencia’ hizo lo mismo y nadie dijo nada.

“Yo creo que es una cadenita que empezó desde que la ‘Resistencia’ se puso de acuerdo para perder en un juego de estos del poder y allí no hubo ninguna consecuencia. Si yo, como participante, estoy adentro y veo que no hay consecuencias, entonces voy a hacer mi juego y voy a hacerlo a mi manera. Yo creo que él, como dice Rey Grupero, está dando su reality show”. Romina Marcos

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Grítalo Romina Marcos! Exponiendo los FRAUDES que hacen! Son una VERGÜENZA @lagranjavipmx Los de la resistencia lo hacen y a ellos NO LOS SANCIONAN! La justificación “ellos lo hacen en equipo” entonces eso si vale no? #LaGranjaAsamblea #LaGranjaFraude #LaGranjaVIP #Niurka https://t.co/lb4yxR5mLd — Breaking it News (@breakingitnews) October 29, 2026

¿Cómo reaccionaron los críticos de ‘La granja VIP 2026’ ante el reclamo de Romina Marcos por presunto favoritismo?

Los críticos de ‘La granja VIP 2026’, principalmente Linet Puente, confrontaron a la hija de Niurka Marcos y le dijeron que la sanción de Kevyn Contreras fue por haber afectado a otros compañeros solo para molestarlos.

Romina insistió en su punto y aseguró poder mencionar todas las veces en las que “el otro equipo” había cometido “errores sin recibir ningún tipo de consecuencia”. Si bien Linet intentó decirle que debía “caber la prudencia” en alguna de las dos alianzas, la joven reiteró que las reglas tenían que “aplicarse para todos”.

“(El conflicto para) Cuando el gallo, con todo respeto, ya ponga sus reglas que tuvieron que ser desde el principio. Es una cadenita que se fue haciendo. Por eso mi mamá también dice: ‘Mejor no participo porque el otro le pega, porque el otro no come, el otro no jala el molino. Entonces no falta nada. Ya lo dijo mi mamá”, expresó.

Y agregó: “Yo también estaría cansada de ver las injusticias. También estaría cansada de ver que a mi equipo sí lo castigan y al otro no. Es la realidad. Desde aquí afuera y yo, que también soy público, es lo que yo también he visto”.

Los conductores principales dieron por finalizado el debate, pues mencionaron que estaban a punto de ir al corte comercial.

Romina Marcos dice que hay supuesto favoritismo en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Romina Marcos será vetada de ‘La granja VIP 2026’ por su reclamo de presunto favoritismo?

Pese a su reclamo, Romina Marcos continuó en la gala de ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP 2026’. Ya no se volvió a tocar el tema y hablaron de otras situaciones dentro del reality. No obstante, muchos creen que la producción ya no la volverá a invitar a los programas para evitar confrontamientos.

Por otra parte, muchos internautas apoyaron a la joven por haber “expresado lo que el público piensa”. Como se mencionó anteriormente, se ha dicho que presuntamente el equipo de Mane goza de ciertos privilegios, ya que se especula que sería la supuesta “protegida” de producción.

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