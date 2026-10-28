Azalia ‘la Negra’ asegura que excompañeros de La granja VIP 2026 huelen mal y son “cochinos”: ¿Dijo nombres?

La reciente salida de Azalia ‘la Negra’ de La granja VIP 2026 ha dejado polémicas aún después de su participación en el programa. Más allá de sus pleitos con Rafa Mercadante, la conductora despotricó contra varios de sus excompañeros, tachándolos de cochinos. ¿Qué dijo exactamente?

Azalia ‘la Negra’ fue eliminada de La granja VIP 2026 el 25 de octubre / Redes sociales

¿Salida de Azalia ‘la Negra’ de La granja VIP 2026 fue culpa de Rafa Mercadante?

Durante su paso por La granja VIP 2026, Azalia ‘la Negra’ protagonizó varios roces y enfrentamientos con Rafa Mercadante. Como si fuera una trama de telenovela, los dos terminaron en la lista de nominados de la semana que concluyó anteriormente.

En días previos circuló el rumor de que Azalia le habría dado una cachetada a Rafa en plena cena de los granjeros, aunque esa versión nunca fue confirmada.

A raíz de ello, usuarios en redes y espectadores comenzaron a afirmar que la salida de Azalia este domingo ya estaba arreglada de antemano y que la producción presuntamente estaría “cuidando” a Rafa Mercadante.

Es necesario aclarar que nada de esto es información oficial; se trata únicamente de especulaciones de los seguidores del programa. De hecho, Ojeda comentó al llegar al foro tras su eliminación que no se arrepentía, incluso si su pleito con Rafa fue lo que provocó su salida. ¿Fue la gota que derramó el vaso?

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¿Qué dijo Azalia ‘la Negra’ de sus excompañeros de La granja VIP 2026?

En una reciente participación de Azalia ‘la Negra’, recién eliminada de La granja VIP 2026, en el programa Todo para la mujer de Maxine Woodside, la conductora fue dura al hablar de su experiencia dentro del reality.

En sus palabras, el encierro maximiza los sentimientos, sean buenos o malos, a todos les preocupaba lo que pasara afuera, pero el punto de inflexión para ella, fue convivir 24/7 con gente que no toleraba:

Imagínate 24/7 con gente que te cae mal, que huele feo, que son puercos, que son cochinos, que son macetas, que no hacen nada, que se la viven durmiendo. Azalia ‘la Negra’

Además, insistió que ella, en muchas ocasiones, los animaba a levantarse y actuar, pues considera que el programa funge como trabajo:

Pasaba y les gritaba ‘venimos a trabajar, no a dormir’. Se acostaban a dormir y no les importaba. Azalia ‘la Negra’

Aunque muchos esperaban que dijera el nombre o nombres de las personas a las que consideraba “cochinas”, Azalia no reveló sus identidades, pero muchos se pusieron a especular sobre los posibles candidatos.

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⭕🗣️ “Imagínate 24/7 convivir con gente que te cae mal, que huele feo, que son cochinos, macetas que se la viven durmiendo”: Azalia ‘La Negra’ señaló cómo fue convivir con los integrantes de La Granja VIP. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/uk8trIXmPp — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 28, 2026

¿Quién es Azalia ‘la Negra’ y en qué programas ha participado?

Azalia Ojeda Díaz, conocida simplemente como ‘la Negra’, alcanzó la fama en la televisión mexicana tras formar parte de la primera edición de Big brother México, en 2002.

Desde entonces se distinguió por su carácter frontal, explosivo y controvertido, rasgos que le permitieron seguir presente en el medio del espectáculo durante muchos años.

En 2011 Azalia volvió a ser tema de conversación nacional por el escándalo que le dio el apodo de “Lady Polanco”, luego de que fuera grabada discutiendo e insultando a elementos de la policía en la Ciudad de México.

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