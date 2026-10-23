La granja VIP 2026: Rafa Mercadante y Azalia se pelean, salen de cámaras y aseguran “hubo cachetada” | VIDEO

La convivencia en La granja VIP 2026 suma una nueva polémica, esta ocasión con Rafa Mercadante y Azalia “La negra” como protagonistas de la noche. Una tensa discusión habría ocasionado que una supuesta agresión física sucediera. ¿Se viene expulsión?

Azalia Ojeda “La negra” habría golpeado a Rafa / Redes sociales

¿Por qué empezó la discusión entre Rafa Mercadante y Azalia Ojeda?

Todo comenzó tras el jueves de salvación, una gala importante en La granja VIP 2026. Al terminar, “la Bebeshita”, arremetió contra Mercadante al afirmar que, en su opinión, es “grosero con las mujeres”. Por ejemplo, aseguró haber escuchado cuando Rafa le dijo “groserías” a Azalia.

Mercadante respondió y negó esa versión, aunque no es la primera vez que ese tipo recibe este tipo de señalamientos. Según explicó, no insultó a la conductora, sino que fue ella quien lo hizo, y de una forma que involucró a sus hijas.

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Rafa Mercadante acusado de insultar a Azalia / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas, redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Azalia “la Negra” y Rafa Mercadante en La granja VIP 2026?

Una noche de cena en La granja VIP 2026 terminó con un tenso enfrentamiento entre Azalia Ojeda (quien cacheteó a Bicolor) y Rafa Mercadante terminó con ambos famosos “saliendo de cámaras” y con rumores de una supuesta agresión física.

Mientras varios granjeros se servían la cena, de fondo se escuchaba la fuerte discusión entre Rafa y Azalia. Se escucha decir al actor “ ¿Me estás amenazando? ”, mientras Ojeda le responde “ ¿Qué me vas a hacer? ” en repetidas ocasiones.

Posteriormente, ambos salen de la toma y es Azalia quien vuelve a salir y dice lo siguiente: “ No está bien, que me saquen ”. Fue así que terminó aquella escena tensa entre participantes, y hasta con las cámaras apagadas del reality. ¿Ya hubo sanciones?

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Cuando Azalia como siempre,agresiva donde cree que no la ven ni escuchan Rafa dice "Me da estas amenazando ? " sale Azalia dónde están todos y se hace la víctima,quitan las camaras pero Azalia le alcanzó a dar una cachetada, #LaGranjaFraude #LaGranjaVIP #LaGranjaSalvación https://t.co/KsYu76a06G — Vidal Mejia ♥️🇲🇽♥️🌎🇲🇽🌍🇲🇽🌏🇲🇽 (@vidal_0376) October 23, 2026

¿Habrá expulsión en La granja VIP 2026 tras presunta cachetada?

El punto más delicado de este tema es la presunta agresión física que habría ocurrido entre Rafa Mercadante y Azalia “La negra” en La granja VIP 2026.

Varios usuarios aseguran que Azalia abofeteó a su compañero, e incluso mencionan que granjeros habrían sido testigos del momento:

Quitan las cámaras pero Azalia le alcanzó a dar una cachetada. X: Vidal Mejía

Las opiniones en redes están divididas, mientras unos creen que sí hubo una agresión debido a la última frase de Azalia “ No está bien, que me saquen ”. Otros cuantos aseguran que no hubo dicho golpe.

Mientras tanto, tampoco la producción del programa ha revelado más detalles, por lo que no se sabe si realmente habrá una expulsión. ¿Qué pasará?

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