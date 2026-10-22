Pablo Montero comete tremenda equivocación en La granja VIP y en redes explotan en su contra, ¿se viene expulsión?

A su llegada como el veinteavo granjero a ‘La granja VIP’, Pablo Montero se consolidó como uno de los favoritos al demostrar su impecable trato a los caballos, y por qué no, también por su galanura y personalidad encantadora, según dicen en redes.

Sin embargo, conforme las semanas han pasado, la imagen de Montero ha ido en picada, sobre todo después de olvidarse de alguien muy importante: Tlacoyo. ¿Qué pasó? Aquí te compartimos los detalles.

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Pablo Montero en La granja VIP 2026

Granjeros exponen a Pablo Montero, ¿qué tarea olvidó en La granja VIP?

En un clip que ya se está haciendo viral en las redes sociales, se ve a Manelyk Gonzalez, Bebeshita, Azalia Ojeda y Kunno compartir en el dormitorio de los peones, cuando de repente ‘la Negra’ interrumpe la plática de todos y lanza un anuncio un tanto desagradable: “Oigan chisme, Talcoyo no tiene comida”.

Manelyk y la Bebeshita se quejan enseguida, mientras la influencer señala que se le hace ilógico que Pablo Montero haya olvidado pedir el alimento de Tlacoyo, pues es una de sus tareas como capataz de la semana.

La exAcapulco Shore por su parte, les pidió al resto de sus amigos que juntos expongan al cantante en la gala, esto con el objetivo de que la producción haga algo al respecto. Como era de esperarse, en redes sociales están dándole con todo a Pablo Montero, y buscando que desde los altos mandos de ‘La granja VIP’, le den su merecido castigo:



“Esperamos que ‘La granja VIP’ a la que le importan taaanto los animales, le den una sanción a Pablo espereeemos ojalá Dios quiera”

“Aparte de ser una maceta es un pinche inepto que coraje”

“Bueno y ahora menos va a comer porque en esta semana no hay plata ni para pagar”

El PENDEJO de Pablo Montero NO COMPRO COMIDA PARA TLACOYO Y YA NO TIENE QUE COMER, espero los #300 comunicados de las fionas quejándose de maltrato animal porque cambiarle la dieta así a un animalito SI LE HACE DAÑO EH?? ‼️🗣️🗣️ @lagranjavipmx #LaGranjaVIP #LaGranjaSalvación https://t.co/0W5vZj1o1o — ღ a r i a n n i 𝓂.𝑜🐵 (@mariannamn_) October 22, 2026

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¿Por qué Pablo Montero fue aplaudido por su trato a los caballos al llegar a ‘La granja VIP’?

Aunque Pablo se integró a las actividades del reality con dos semanas de retraso, el cantante rápidamente se acopló a la vida del campo, pues él en su vida real posee tierras y animales que cuida con especial atención.

Ya en ‘La granja VIP’, Montero se empezó a hacer cargo de la caballeriza, entrenando a los caballos y atendiéndolos para que hicieran su ejercicio del día. Por supuesto, dichas actividades provocaron que el intérprete fuer admirado por el resto de los granjeros y también por el Tío Pepe, el mayoral.

Redes sociales

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¿Pablo Montero podría quedar nominado en ‘La granja VIP’?

Este miércoles se llevó a cabo la asamblea de nominación, misma en la que quedaron en la cuerda floja los siguientes granjeros:

Fernando Lozada - nominado por el legado de Pimpinela Escarlata.

- nominado por el legado de Pimpinela Escarlata. Manelyk González - nominada tras perder el duelo de nominación contra Azalia Ojeda

- nominada tras perder el duelo de nominación contra Azalia Ojeda Azalia Ojeda

Rafael Mercadante

Mono Osuna

Al momento no se sabe si Pablo Montero podría ser nominado de manera extraoficial por el tema de Tlacoyo, sin embargo, es probable que después del Jueves de salvación, las piezas se muevan en ‘La granja VIP’.