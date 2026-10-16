¿Fraude en ‘La granja VIP 2026’? Aseguran que Azalia recibió ayuda para ganar el juego de salvación: VIDEO

El pasado 15 de octubre, se llevó a cabo el sexto juego de salvación en ‘La granja VIP 2026’. Los nominados tuvieron la oportunidad de participar en una dinámica para salir de la tabla, sacar a otra persona y meter en su lugar a un granjero.

La ganadora fue Azalia Ojeda ‘la Negra’. Este hecho causó mucha controversia en redes sociales, pues varios internautas alegan que la producción gestó todo para que la influencer lograra la victoria. Te contamos qué está pasando.

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Azalia Ojeda ‘la Negra’ en La granja VIP / Redes sociales

La presunta trampa de Azalia Ojeda ‘la Negra’ en el sexto juego de salvación de ‘La granja VIP 2026’

Los nominados de la sexta semana en ‘La granja VIP 2026’ fueron:

Mono Osuna

Azalia Ojeda ‘la Negra’

Julio Camejo

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Previo al juego de salvación, el resto de los granjeros pudieron “echarles tierra”, es decir, votar para que no participaran en la dinámica. El que más “tierra” recibió fue Mono, por lo que él no pudo jugar por este privilegio.

En esta ocasión, la dinámica consistió en escoger costales con ciertas figuras y pasarlos por un circuito establecido. Al llegar a una plataforma, tenían que abrir el costal y corroborar si las figuras embonaban en una mesa especial. La primera en lograrlo fue Azalia.

En redes sociales, se ha acusado a la influencer de supuestamente hacer trampa. Y es que se ha viralizado un video en el que se ve cómo, aparentemente, sus figuras ya estaban puestas en la cubeta que se encontraba al lado de la plataforma. En el material, se observa cómo, presuntamente, sus costales estarían vacíos.

A raíz de esto, muchos internautas han pedido una revisión exhaustiva, pues creen que la famosa pudo haber hecho trampa. También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que presuntamente la producción esté coludida en todo esto.

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En qué momento callo la ficha? Ahí que revisar si en un costal de Azalia venían las 3 fichas jajaja 🤡🤡🤡🤡 #LaGranjaSalvación https://t.co/NKsqGQVxcy — JesusGuzman Ans (@AnsJesusguzman) October 16, 2026

¿Producción de ‘La granja VIP 2026’ ya se pronunció ante la presunta trampa de Azalia en el juego de salvación?

Hasta el momento, la producción de ‘La granja VIP 2026’ no ha mencionado nada sobre la presunta trampa de Azalia en el juego por la salvación. Muchos consideran que no dirán nada al respecto, pues siguen promocionando el triunfo de la influencer con normalidad.

Incluso algunos internautas han mencionado que, presuntamente, los encargados de las redes sociales del reality estarían borrando los comentarios que exponen toda esta situación.

En tanto, Azalia y su equipo no han dudado en celebrar la victoria y han empezado a armar una estrategia para decidir a quién sacar de la tabla durante el viernes de traición.

Azalia Ojeda ‘la Negra’ acusada de hacer trampa en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Pimpinela Escarlata expulsado de ‘La granja VIP 2026’ por comentario polémico contra Manelyk?

Otra polémica sobre ‘La granja VIP 2026’ ha sido el comentario controversial de Pimpinela Escarlata contra Manelyk. El luchador dijo estar harto de las malas actitudes de una persona y que a veces le dan ganas de atacarla con un arma punzocortante.

Si bien no mencionó nombres de forma directa, se intuye que se refería a Manelyk González, ya que estaba hablando sobre ella previo a decir esas declaraciones. Durante la gala del pasado 15 de octubre, los conductores adelantaron que el luchador sería sancionado.

No obstante, al final dijeron que lo dejarían para este 16 de octubre, ya que el tiempo se les había acabado. Esto también hizo enojar a los fans, quienes han dicho que han empezado a sentirse decepcionados del formato.

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