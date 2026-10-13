René Franco se lanza contra ‘La granja VIP'; asegura que es un reality de “puros muebles” y ¿una copia de LCDLFM?

René Franco reveló recientemente que Karina Torres estuvo cerca de ser eliminada de ‘La casa de los famosos México’ 2026, antes de consolidarse como el tercer lugar de la competencia.

En esa misma ronda de declaraciones, el conductor contó que vio por primera vez ‘La granja VIP’. No se guardó sus opiniones y arremetió contra el reality de TV Azteca.

¿Qué fue lo que dijo?

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René Franco habló de La granja VIP / Clasos

¿Cuál es la relación de René Franco con ‘La casa de los famosos México’?

René Franco forma parte del equipo de panelistas y críticos del reality desde su segunda temporada, en 2024.

Aunque no participó en la tercera temporada, el conductor volvió para la cuarta edición, este 2026, como uno de los críticos más constantes en las galas del reality.

Además, René Franco ha hablado sobre lo que acontece dentro de la competencia en su programa en plataformas digitales y en entrevistas con medios de comunicación.

Por otra parte, ha reconocido que forma parte de las juntas editoriales en las que se discuten los temas que abordarán los panelistas durante las galas.

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René Franco en LCDLFM / Alejandro Isunza, IG @ferk_q, @lagranjavipmx, archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo René Franco sobre ‘La granja VIP’?

René Franco habló de ‘La granja VIP’ ante los medios de comunicación. Dijo que, por primera vez, vio el reality de principio a fin y le pareció un programa al que le falta ritmo. Además, consideró que uno de sus principales problemas fue que ‘La casa de los famosos México’ terminó antes de tiempo debido a la competencia que representaba.

También mencionó que, desde su perspectiva, el reality enfrentará una fuerte competencia cuando inicie ‘La mansión VIP’, el próximo noviembre, por lo que tendrían que mejorar su narrativa para entonces y así elevar su rating.

“Le falta ritmo. El problema de la granja es que ya no está la casa, que era un gran pretexto para que no nos fijáramos en la granja. Vi que es un programa al que le falta muchísimo ritmo del showrunner. Tiene tres problemas muy grandes (...) O mejoran su ritmo, su interacción o narrativa o van a tener problemas.” René Franco

El conductor también habló de los participantes y aseguró que es un programa de “puros muebles”, pues considera que no aportan contenido y solamente generan conflictos sin sentido, sin ofrecer algo más al público.

“Le falta ritmo, y está llena de muebles... Vamos a esperar a ver, porque si la granja no sube el rating, la casa va a levar un mes fuera cuando entre ‘La mansión VIP’ y entonces ‘La granja’ va a tener que competir solita.” René Franco

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¿'La granja VIP’ es una copia de ‘La casa de los famosos México’? Esto dijo René Franco

René Franco aseguró que en ‘La casa de los famosos México’ no se inventan dinámicas para competir con ‘La granja VIP’. Por el contrario, afirmó que, desde su perspectiva, el reality de TV Azteca copia algunas de las ideas que se hacen en Televisa.

Dijo que vio en ‘La granja VIP’ dinámicas como la subasta del presupuesto y los pleitos entre los participantes, situaciones que consideró similares a las que ocurren en ‘La casa de los famosos México’.

“Lo que yo vi en la granja es una copia. Están subastando el presupuesto... La granja paso por paso, fue llevándose las ideas de la casa para allá. La primera idea que la granja se llevó fue hacer pleito.” René Franco

René Franco siguió muy de cerca ‘La casa de los famosos México’, donde criticó a Masad Altamimi por las actitudes que tuvo en competencia.

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