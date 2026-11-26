Meses después de que Rosa María Noguerón aclarara los rumores sobre su salida de La casa de los famosos México tras la cuarta temporada, trascendió que uno de los productores clave del reality show 24/7 quedará fuera el próximo año tanto en Telemundo como en Televisa, lo que vuelve a poner en duda el futuro de la productora mexicana dentro del formato. ¿Se acerca su despedida en 2027? ¡Te contamos los detalles!

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¿Rosa María Noguerón quedaría fuera de LCDLFM? / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de que Rosa María Noguerón quedaría fuera de La casa de los famosos México?

Previo a la final de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, una de las panelistas de La granja VIP aseguró que Rosa María Noguerón ya no estaría al frente del proyecto en su quinta edición, e incluso dejó entrever una posible reunión con los nuevos productores interesados en tomar las riendas del formato 24/7.

“Ya informó que el viernes Andrea Rodríguez y uno de los primos Galindo tendrán junta para producir La casa de los famosos México el año que viene. Les sumo a Miguel Ángel Fox y Lalo Suárez”, compartió la página de X Serios y sinceros.

Ante las especulaciones, la productora rompió el silencio en un encuentro con los reporteros, a quienes confesó que desconocía las decisiones corporativas a largo plazo, aunque dejó claro que, hasta ese momento, seguía liderando el programa:

“No sé, la realidad es que esas son decisiones que se van tomando. No sé la próxima temporada; es un proyecto muy fuerte, muy duro, se trabaja siempre en equipo. Hoy por hoy, yo sigo al frente de la casa y lo agradezco mucho”. Rosa María Noguerón

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Rosa María Noguerón podría ya no regresar a LCDLFM. / Redes sociales

¿Quién es el productor que estaría fuera de La casa de los famosos en 2027?

Meses después de aquella ola de rumores, la cuenta de Instagram Chamonic dio a conocer que en 2027 sí habrá una baja importante en La casa de los famosos; sin embargo, no se trataría de Rosa María Noguerón, sino de Paly Alonso, ejecutivo que también forma parte de la edición de Telemundo.

“Me cuentan que para esta temporada quedará fuera Paly Alonso, conocido principalmente por desempeñarse como showrunner y productor ejecutivo de La casa de los famosos (tanto en Televisa como en Telemundo)”. Chamonic

De acuerdo con la cuenta especializada en espectáculos, desde el año pasado varios integrantes de la producción fueron despedidos por su comportamiento; no obstante, por cuestiones de contrato, Paly Alonso no pudo ser despedido antes.

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¿Quién será el nuevo productor de La casa de los famosos en 2027 y qué pasará con Noguerón?

Tras los rumores de que Rosa María Noguerón habría cerrado ciclo en La casa de los famosos México al término de la cuarta entrega y la filtración sobre la salida de Paly Alonso, Chamonic detalló que se apostará por la incorporación de un productor de origen español.

“Estará al mando de escoger y de refrescar todo el contenido para que el reality sea éxito”, señaló, información que hasta el momento no ha sido confirmada de manera oficial por Telemundo ni por Televisa.

La supuesta reestructura rumbo a 2027 mantiene abierta la incógnita sobre si Rosa María Noguerón seguirá al frente de la quinta temporada en México o si la llegada del nuevo productor marcará otro camino.

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