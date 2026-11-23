Entre lágrimas, una exparticipante de La casa de los famosos exhibió cómo quedó su casa tras un robo millonario. Asegura que le quitaron todo.

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Redes sociales

¿Quién es Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos que sufrió un robo millonario?

Se trata de Dahian Lorena Muñoz Quiñones, conocida como Yaya Muñoz, periodista, presentadora e influencer colombiana que participó en La casa de los famosos Colombia en 2025.

Originaria de Ibagué y residente en Medellín, Yaya también ha formado parte de proyectos televisivos como Guerreros, Águilas Girls y La Kalle. Su presencia en redes sociales le ha permitido consolidar una comunidad de seguidores.

En noviembre de 2026 también llamó la atención por su participación en el evento de boxeo entre creadores de contenido Stream Fighters 5, donde consiguió la victoria. Ahora, su nombre vuelve a ser noticia, pero por el desagradable episodio que vivió en su domicilio.

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¿Qué le robaron a Yaya Muñoz y cómo encontró su casa en Medellín?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia denunció que fue víctima de un robo en su vivienda de Medellín. El domingo 22 de noviembre compartió varias historias de Instagram para mostrar lo que había ocurrido.

Entre lágrimas, Yaya explicó que los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y todas sus joyas. También mostró los estuches vacíos y los daños que encontró en la caja de seguridad donde guardaba sus pertenencias.

“Yo no puedo creer esto, se llevaron absolutamente todas las joyas. Dios mío, no puedo creer esto, ¿cómo existe gente tan mala?” Yaya Muñoz

La influencer no pudo ocultar su indignación al descubrir que había perdido objetos de gran valor. Aunque no reveló cuánto dinero le sustrajeron, se estima que el robo representaría una pérdida millonaria en pesos colombianos.

¿Cómo entraron a robar a la casa de Yaya Muñoz si tenía seguridad?

Uno de los aspectos que más desconcertó a Yaya Muñoz fue que los responsables consiguieran entrar a su propiedad, pues aseguró que el inmueble contaba con importantes medidas de seguridad.

La también presentadora cuestionó que los delincuentes pudieran ingresar y llevarse sus pertenencias sin que aparentemente alguien lo impidiera. Su reclamo quedó registrado en uno de los videos que publicó en sus redes sociales.

"¿Cómo es posible que yo llegara a mi casa, donde se supone que hay demasiada seguridad, y resulta que me robaron?” Yaya Muñoz

Hasta ahora, Yaya no ha explicado cómo ocurrió el ingreso ni a qué hora habrían cometido el robo. Tampoco ha confirmado el monto total de las pérdidas, por lo que las cifras que circulan sobre el valor de las joyas y el efectivo no son oficiales.

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Yaya Muñoz



¿Qué pasó con la denuncia de Yaya Muñoz tras el robo millonario?

Después de descubrir el atraco, Yaya Muñoz dio aviso a las autoridades colombianas. En las grabaciones que publicó se observa la presencia de elementos de la Policía Nacional de Colombia dentro de su domicilio, donde realizaron las primeras inspecciones.

Las imágenes también dejaron ver parte de los daños en la habitación y en la caja de seguridad. Mientras tanto, sus seguidores y compañeros del medio le enviaron mensajes de apoyo ante la difícil situación que enfrenta.

Por el momento, no se han dado a conocer detenciones ni avances concretos sobre la investigación. La exparticipante de La casa de los famosos tampoco ha compartido información adicional sobre posibles sospechosos o la recuperación de sus pertenencias.