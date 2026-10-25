¡Exintegrante de La casa de los famosos se casa con hombre 18 años mayor! ¿Millonaria boda desata críticas?

Durante las últimas horas, una famosa exintegrante de La casa de los famosos acaparó la atención de las redes sociales al darse a conocer su lujosa boda en el Centro Histórico de Cartagena, pese a que por más de un año mantuvo su vida sentimental fuera de los reflectores. ¿De quién se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

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Exparticipante de La casa de los famosos se casa con empresario 18 años mayor. / Redes sociales

¿Quién es la exintegrante de La casa de los famosos que se casó en Cartagena?

Durante las últimas horas, el nombre de la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez acaparó la atención de las redes al darse a conocer una serie de imágenes y videos de su lujosa boda en Cartagena, Colombia, con un hombre mayor que ella.

Cabe recordar que a finales de diciembre de 2024, la exintegrante de La casa de los famosos de Telemundo dijo estar muy enamorada de su pareja, pero advirtió que mantendría su relación fuera de los reflectores, pues anteriormente, al hacer pública su vida privada, habría tenido algunos problemas con sus romances.

Por esa razón, las imágenes de su enlace matrimonial sorprendieron a propios y extraños. De acuerdo con algunos reportes difundidos en redes, la ceremonia contó con la presencia de al menos 150 invitados, y la celebración continuó en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, lo que generó diversas críticas a la modelo, así como la diferencia de edad con su pareja.

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Exparticipante de La casa de los famosos se casa con empresario 18 años mayor / Instagram

¿Quién es el esposo de Ariadna Gutiérrez, exparticipante de La casa de los famosos?

Durante la noche del 24 de octubre, la exreina de belleza Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio con el empresario Guus Franke, de 50 años. De acuerdo con el sitio ‘Minuto 60', su trayectoria está relacionada con las inversiones, las finanzas corporativas y los servicios de tecnología.

La presencia de Guss France y Ariadna Gutiérrez en el altar no solo acaparó la atención por los lujos que derrocharon, sino también por la diferencia de edad, lo que generó una serie de críticas a la exreina de belleza y el empresario. En diversas redes, algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Estos matrimonios no duran, porque es puro interés”.

“Que viva la plata y el amor también”.

“El señor la mira y ella ni lo pela”.

“Lo importante es que ella se ve feliz”.

“Casi todas las reinas de belleza se casan con señores mayores”.

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¿Quién es Ariadna Gutiérrez y por qué el nombre de Lupillo Rivera salió a relucir tras su boda?

Ariadna María Gutiérrez Arévalo es originaria de Sincelejo, Colombia , Concurso Nacional de Belleza en 2014.

Durante su participación en Miss Universo en 2015 , fue anunciada como ganadora debido a un error del presentador, lo que la llevó a obtener el título de virreina universal.

, fue anunciada como ganadora debido a un error del presentador, lo que la llevó a Además de su trayectoria en el modelaje, ha incursionado en el cine y la televisión, en programas com o Celebrity Big Brother y La casa de los famosos de Telemundo , donde coincidió con Lupillo Rivera.

y , donde coincidió con Durante su participación en el programa 24/7, Ariadna Gutiérrez protagonizó un triángulo amoroso con Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh; aunque la modelo dijo no estar interesada en el cantante, fueron vinculados a lo largo de su participación en el programa.

Ahora, tras el matrimonio de Ariadna Gutiérrez, su supuesto vínculo con Lupillo Rivera ha vuelto a revivir; sin embargo, la exreina de belleza no ha dado declaraciones y sigue acaparando los reflectores con su lujoso enlace.

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