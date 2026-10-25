¿De ‘Caso Cerrado’ a ‘La casa de los famosos’? La Dra. Polo estaría a la nueva temporada del reality, aseguran

Hace algunos meses, concluyó la sexta temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Durante el programa final, se confirmó que habrá una nueva edición para el año 2027, lo que ha generado muchas expectativas en el público.

Recientemente, se filtró que presuntamente la producción buscó a Ana María Polo González, mejor conocida como ‘la Dra. Polo’. para la séptima temporada. ¿Ya aceptó? Esto es lo que se sabe.

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¿Se confirma a la Dra. Polo en ‘La casa de los famosos Telemundo 2027'? / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’?

En junio, las redes sociales de Telemundo compartieron un video promocionando la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’. En el material, se menciona que se estrenará en 2027, con “más estrellas y más drama que nunca”.

Al menos de manera oficial, no se han ofrecido mayores detalles. No obstante, se ha especulado que su estreno estaría previsto para inicios del próximo año. También se contempla que Jimena Gállego y Javier Poza regresen como conductores estelares.

En cuanto al premio final, se cree que será el mismo que el de ediciones anteriores, es decir, 200 mil dólares. Esta cantidad es cercana a cuatro millones de pesos.

Cabe mencionar que hubo muchos rumores sobre la sexta temporada del show. Se dijo que había bajo rating y que incluso la producción tenía problemas para conseguir habitantes. Esto fue desmentido por los propios presentadores, quienes aseguraron que el reality era muy exitoso.

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¿La Dra. Polo estará en ‘La casa de los famosos Telemundo 2027’?

A través de la cuenta de X ‘Cultura Pop’, se dio a conocer que, presuntamente, la producción de ‘La casa de los famosos Telemundo’ buscó a la Dra. Polo para que formara parte de la siguiente edición del show. Así se informó:

“Telemundo ha vuelto a contactar con la Dra. Polo para que se una a #LCDLF7”.

No detallaron si la abogada de profesión aceptó o si al menos estaría en negociaciones. En tanto que los fans se han dicho muy emocionados por la posibilidad de que la celebridad entre al show. Muchos creen que, en caso de ser verdad, terminará aceptando.

Y es que, en el pasado, Polo trabajó para la cadena Telemundo. A través de la televisora, se transmitió su programa ‘Caso Cerrado’, en el cual se solucionaban los problemas de la gente mediante juicios. En su programa, se advertía que muchos de estos casos eran “basados en la vida real”, es decir, que eran personificados por actores.

Hasta el momento, la doctora no ha confirmado ni desmentido esta información, pero se espera que se dé a conocer si es verídica en los próximos meses.

Se dice que Telemundo contactó a la Dra. Polo / Redes sociales

¿Por qué terminó el programa ‘Caso Cerrado’ de la Dra. Polo?

‘Caso Cerrado’ comenzó sus transmisiones con la Dra. Polo en abril de 2001. Fue uno de los programas más exitosos de Telemundo y se llegó a transmitir en otros países. No fue hasta 2019 que se anunció su fin.

De acuerdo con la propia presentadora, hubo muchos factores por los que decidió dar por finalizado el proyecto tras 19 temporadas. No obstante, el principal fue que necesitaba tiempo para enfocarse en otros proyectos.

“Yo creo que sí hubo un empujoncito; yo ya estaba un poquito cansada después de 18 años porque ese caballo es fuerte de montar, es duro. Estás fuera de tu casa mucho tiempo, tienes que ir a miles de lugares, es bello ver a la gente y conocer otros países e interactuar, pero es duro porque está fuera de tu casa, de tu ambiente, de tus cosas”, sentenció.

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