Actor de Caso Cerrado revela el sueldazo que le pagaron por participar con la Dra. Ana María Polo

La Dra. Ana María Polo tuvo uno de los programas más exitosos de la televisión hispana. Hablamos de Caso Cerrado, el cual se transmitía a través de la pantalla de Telemundo.

Cabe señalar que el programa fue televisado desde 2001 hasta 2019 y tuvo un total de 13 temporadas. En varias ocasiones Polo reveló que llegaron a contar a una gran cantidad de actores para exponer los casos que se presentan.

Esta situación se hacía para resguardar la seguridad de las verdaderas personas afectadas, pero prestaban su historia para que saliera en pantalla chica.

Actor revela cuánto le pagaron por participar en el programa Caso Cerrado / Instagram

Hace unos días, el actor colombiano Rafael Pedroza, conocido por participar en producciones como Pablo Escobar, El patrón del mal y Sin senos no hay paraíso, entre otras; confirmó su participación en Caso Cerrado y a través de un video en TikTok respondió algunas dudas de los fieles seguidores del programa.

“La gran mayoría de los casos reales, pero los protagonistas no se atreven a ir a exponer su historia y entonces por eso contratan a los actores. Mucha gente me dice no, ya yo no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira. Otra gente me dice que por qué yo como actor me presto para hacer una cosa de esas. Es que yo soy actor, yo vivo de eso”, comenzó su video.

Rafael también reveló que sí recibió un buen sueldo por su participación en programa de Telemundo. Según sus palabras, recibió alrededor de 400 dólares (7 mil 334 pesos mexicanos aproximadamente) en un capítulo.

Además, que la producción le cubrió los gastos de su viaje: “Me pagaron un buen dinero, me pagaron como unos 400 dólares y de eso me pagaron los boletos de avión, obviamente desde Colombia hasta Miami. Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos, alimentación, hospedaje”, agregó.

En TVnotas te contamos que el polémico programa cambió de televisora. Sin embargo, ya está de vuelta en Telemundo con una nueva temporada.