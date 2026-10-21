Karely Ruiz entra a La mansión VIP 2 de HotSpanish: ¿será la nueva reina del reality y destronará a Sol León?

Karely Ruiz está lista para dar de qué hablar en La mansión VIP 2. La modelo regiomontana fue anunciada como la primera participante del reality de HotSpanish y su llegada no pasó desapercibida. Entre apuestas sobre su posible triunfo y comparaciones con La casa de los famosos México, su participación promete encender la competencia. ¿Cuándo comienza y quiénes podrían enfrentarse a ella?

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La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo confirmaron a Karely Ruiz como la primera participante de La mansión VIP 2?

Karely Ruiz fue confirmada como la primera habitante de La mansión VIP 2, el reality creado por HotSpanish, a través de un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En el material se observa la silueta de una mujer con un elegante vestido negro dentro de una tina decorada con pétalos de rosas, manteniendo el misterio hasta el último momento, cuando finalmente se revela la identidad de la influencer regiomontana.

La llegada de Karely Ruiz ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa. La creadora de contenido es una de las figuras más populares de Internet y una de las mexicanas más exitosas en plataformas de contenido exclusivo, por lo que muchos consideran que su participación eleva de inmediato el nivel de esta nueva temporada.

Entre los comentarios que inundaron las publicaciones destacaron:



“La mejor participante”

“Ahora sí, viene lo bueno”

“Vas a ganar, amor”

“No ha empezado y ya sabemos quién va a ganar”

“Empezamos fuerte”

“El patrón vendrá con todo”

“Hay que dormirnos temprano mientras podamos porque ya vienen las desveladas”

“Me encanta”

“HotSpanish la está rompiendo de nuevo”

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¿Cuándo inicia La mansión VIP 2 y dónde se podrá ver?

HotSpanish confirmó que la segunda temporada de La mansión VIP se estrenará el próximo 8 de noviembre. El reality podrá seguirse a través del canal oficial del influencer en YouTube, plataforma donde los seguidores también podrán interactuar con la dinámica del programa.

A diferencia de otros realities de convivencia que permanecen al aire durante varios meses, este formato tendrá una duración más corta apenas un mes, apostando por una competencia intensa y con eliminaciones rápidas.

La expectativa es alta porque el creador de contenido ha prometido participantes capaces de sorprender al público y generar conversación desde el primer día.

‘La mansión VIP’ / Redes sociales

¿Quién ganó La mansión VIP 1 y a quién deberá superar Karely Ruiz?

Sol León fue la ganadora de la primera temporada de La mansión VIP, mientras que El Mazaclán consiguió el segundo lugar y Katy Cardona terminó en la tercera posición.

La primera edición también dio mucho de qué hablar por las diferencias entre algunos de sus participantes, entre ellos Niurka Marcos y Queen Buenrostro, quienes protagonizaron momentos que generaron conversación en redes sociales.