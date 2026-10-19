Filtran imágenes de La mansión VIP, así se verá el 24/7 de HotSpanish l FOTO

Hace varios meses que la primera edición de ‘La mansión VIP’, proyecto liderado por el influencer HotSpanish, finalizó, dejando un excelente sabor de boca entre los amantes de este tipo de formatos, sobre todo después de la victoria de Sol León.

Ahora el influencer se prepara para recibir a nuevos habitantes en una casa llena de lujos. ¿Cómo se verá ‘La mansión VIP’ segunda temporada? Aquí te lo revelamos.

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La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo se ve La mansión VIP temporada 2?

En redes sociales ya empiezan a circular las primeras imágenes de lo que supuestamente serán las instalaciones de ‘La mansión VIP’ segunda temporada. En las mismas, se pueden ver algunos detalles interesantes.

Además de un montón de luces en los techos para mejorar la calidad de las imágenes, también se puede observar algo de la decoración del lugar, estando presentes los colores pasteles como el azul, rosa, lila y dorado.

Muebles en tonos claros y espacios cómodos con muchos cojines, además de plantas como palmeras se observan en las instantáneas.

La paleta de colores y el tipo de decoración nos recuerdan a la presente temporada de ‘La casa de los famosos México’, por lo que en caso de que las fotos sean reales y correspondan a la decoración del 24/7 de HotSpanish, esta podría ser de las primeras polémicas a las que se enfrente el reality.

Se viene la más linda de todas ✨ 24/7 trabajando #lamansiónvip https://t.co/2FYzMNO5pK — Ko 🇦🇷🤙 (@Milamillaz) October 19, 2026

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¿Cuándo se estrenará ‘La mansión VIP 2’?

De manera oficial ya se ha informado que la segunda temporada del reality liderado por HotSpanish iniciará este 8 de noviembre de 2026. Los interesados en seguir la transmisión sin censura podrán ver a los participantes a través de YouTube y las redes sociales del influencer.

Aunque hasta el momento de manera oficial no se sabe cómo lucirán las instalaciones del reality, sí se sabe que a diferencia de programas como ‘La casa de los famosos México’ o ‘La granja VIP’, el encierro no se llevará a cabo en la Ciudad de México, sino en Guadalajara, Jalisco.

Respecto al elenco de la nueva entrega de este reality de convivencia, al momento tampoco se ha revelado ningún nombre.

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La mansión VIP / Redes sociales

¿Quiénes fueron los habitantes de ‘La mansión VIP’ temporada 1?

La primera temporada de ‘La mansión VIP’ reunió a algunas de las personalidades más polémicas de la televisión y el internet, provocando que se convirtiera en un formato con una audiencia sólida. Te compartimos aquí la lista de participantes:

Sol León

Mazaclán

Katy Cardona

Alfredo Adame

Eli Esparza

Niurka Marcos

Naim Darrechi

Agustín Fernández

Aldo Arturo

Queen Buenrostro

Carlos Alberto

Jessica Sodar

Rocío Sánchez

Aida Merlano

Suavecito

Bruno Espino

Kim Shantal

Como era de esperarse, la polémica rondó a ‘La mansión VIP’ de principio a fin, sobre todo después de la salida de Niurka del proyecto.