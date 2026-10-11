Ese Pérez ¿en negociaciones secretas para entrar a La mansión VIP, tras La casa de los famosos México 2026?

Luego del gran final de La casa de los famosos México 2026, Ese Pérez fue cuestionado sobre la posibilidad de que forme parte de La mansión VIP. ¿Ya hay negociaciones? ¡Te contamos los detalles!

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Ese Pérez ¿está en negociaciones secretas para entrar a La mansión VIP tras La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿En qué lugar quedó Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026?

Tras la salida de Yahir de La casa de los famosos México en sexto lugar, se llevó a cabo la final del reality en medio de expectativas sobre el posible triunfo de uno de los integrantes de ‘Las hienas’, Gema Garoa, Ese Pérez y Karina Torres.

Pese a que en las encuentas eran considerados los favoritos para ganar el reality show 24/7, la actriz de melodramas quedó en quinto lugar, mientras que Ese Pérez logró la cuarta posición, pero la gran sorpresa fue Kariana Torres.

Aunque las encuestas de redes señalaban a integrante de ‘La perdidas’ como la favorita para ganar la competencia, quedó en tercer lugar, por debajo de Memo Schutz y Mariana, la ganadora de la competencia. Pese a su lugar en el reality, parte del público desea ver pronto a Ese Pérez.

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¿Ese Pérez estará en La mansión VIP? / Redes sociales

¿Ese Pérez llega a La mansión VIP tras salir de La casa de los famosos México 2026?

Ahora que Ese Pérez se ha reintegrado a su vida cotidiana, el creador de contenido fue cuestionado sobre la posibilidad de integrarse a la próxima temporada de La mansión VIP, reality 24/7 de Internet que reúne a diversos influencers y creadores de contenido.

Por medio de un live, el finalista de La casa de los famosos México explicó que, por cuestiones de contrato con el reality de Televisa, no puede ser parte de un proyecto similar por un año, pero está abierto a recibir invitaciones de todo tipo.

“No se puede por cuestiones de contrato. Hay un contrato de por medio. Si me lo proponen el otro año, pues adelante. A donde quiera invítenme; ya uno le ve”. Ese Pérez

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¿Cuándo se estrena la segunda temporada de La mansión VIP?

Tras meses de especulaciones, La mansión VIP anunció el estreno de la segunda temporada para el próximo 8 de noviembre de 2026 . A través de un clip difundido por HotSpanish, se revelaron algunos detalles de los posibles participantes, pero hasta ahora se desconoce quiénes formarán parte del programa.

Por el momento, no es un hecho que Ese Pérez o alguno de los exparticipantes de La casa de los famosos México se una a La mansión VIP, pero según la versión del influencer, por cuestiones de contrato no podría participar. ¿Dará la sorpresa?

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