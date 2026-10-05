¿Yanet García ya confesó su amor por Brianda Deyanara? Se sincera y dice: “Las energías no mienten”

El ‘shippeo’ entre Brianda Deyanara y Yanet García sigue dando de qué hablar, incluso después de que terminara ‘La casa de los famosos México’, reality donde surgió el vínculo entre ambas.

Y es que, después de la gran final del programa, las influencers se reencontraron para seguir pasando tiempo juntas fuera de la casa, demostrando que su cercana amistad continúa.

Sin embargo, un comentario de Yanet llamó especialmente la atención de sus seguidores y volvió a alimentar los rumores de un posible romance entre ellas. ¿Será que ‘la chica del clima’ finalmente le confesó estar enamorada de Brianda?

Leer: ¡Yanet García reaparece en LCDLFM 2026 tras su salida! Manda contundente mensaje a Rosa María Noguerón, ¿pleito?

Brianda Deyanara y Yanet García / Redes sociales

¿Por qué surgió el ‘shippeo’ entre Yanet García y Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026?

El ‘shippeo’ entre las influencers comenzó a tomar fuerza durante su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2026, donde ambas influencers desarrollaron una amistad muy cercana.

Dentro de la casa, Brianda dejó claro que Yanet se había convertido en una de las personas más importantes para ella y destacó en diferentes ocasiones la conexión que había logrado con ‘la chica del clima’.

Aunque al principio la relación entre ambas se presentó como una amistad, su constante cercanía, las muestras de cariño y la complicidad que mostraban frente a las cámaras provocaron que los fans comenzaran a imaginar que podía existir algo más entre ellas.

Incluso, en. un momento de la competencia se autodenominaron como ‘Brianet', dándole nombre al ‘shippeo’ que estaba surgiendo entre ellas.

Leer: Tras polémica con Wendy Guevara, Yanet García revela la verdad sobre su ausencia en las galas de LCDLFM 2026

Yanet García y Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Brianda admitió tener sentimientos por Yanet García?

Durante el programa ‘Hoy’, Brianda participó junto a Galilea Montijo en la dinámica del ‘confesionario’, donde comenzó a describir a una persona especial para ella dentro de ‘La casa de los famosos México’ y que, según reconoció, le había despertado sentimientos después de pasar un mes sin verla.

Fue entonces cuando Brianda mencionó a Yanet García y recordó el gesto que tuvo ‘la Chica del clima’ al llevar una prensa rosa, haciendo referencia a un gesto que tuvo en una de las galas.

La declaración de Brianda tomó por sorpresa a Galilea Montijo, quien no dudó en preguntarle directamente si lo que sentía por Yanet era “amor de hermanas o amor del otro”.

Brianda respondió de una manera que volvió a alimentar el ‘shippeo’ entre ambas. “El que ella quiera”, dijo la influencer, para después agregar sobre Yanet: “Con ella, todos estamos dispuestos”.

La respuesta provocó la reacción de Galilea y rápidamente volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que entre Brianda y Yanet exista algo más que una amistad.

Leer: Reviven shippeo de Yanet García y Yahir tras incómoda pregunta en Miembros al aire, ¿le gusta el cantante? VIDEO

¿Yanet García declaró su amor por Brianda? Esto dijo

Después de la final de ‘La casa de los famosos México’ 2026, Brianda Deyanara y Yanet García se reunieron en casa de Brianda y pasaron el día juntas.

En una de las historias que Brianda compartió en Instagram, se pudo ver a Yanet admirando el refrigerador de su amiga, el cual está decorado con imanes de los lugares que ha visitado.

El detalle llamó la atención de ‘la Chica del clima’, pues reveló que ella también acostumbra guardar imanes de los sitios a los que ha viajado. Según explicó, comenzó a hacerlo desde una relación amorosa que tuvo hace algunos años.

Brianda Deyanara y Yanet García están siendo “shippeadas” / Redes sociales

Para Yanet, esta coincidencia es una de las cosas que la unen con Brianda. Incluso aseguró que ambas “son iguales” y lanzó una frase que inmediatamente despertó la curiosidad de sus seguidores: “La energía no miente”.

“Somos muy parecidas en muchas cosas, o sea la energía no miente, caray.” Yanet García

Y es que, aunque Yanet no confirmó que exista un romance con Brianda, sus palabras fueron suficientes para que los seguidores de ‘Brianet’ volvieran a preguntarse si entre ellas podría existir algo más que una amistad.

Por ahora, esto únicamente es una interpretación de sus seguidores, pues ambas han hablado de la cercana amistad que mantienen.

Brianda Deyanara también ha sido ‘shippeada’ con Memo Schutz dentro del reality.

Leer: Yanet García contesta contundente a Wendy Guevara; revela por qué no estuvo en la postgala de LCDLFM 2026