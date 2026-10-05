¿Producción de LCDLFM tiene PROHIBIDO hablar de Memo Schutz y Brianda Deyanara? El VIDEO que levanta sospechas

El supuesto coqueteo que habría existido entre Memo Schutz y Brianda Deyanara durante ‘La casa de los famosos México’ 2026 se convirtió en uno de los temas que más comentarios ha generado entre los seguidores del reality.

Las atenciones y muestras de afecto de Memo hacia la influencer despertaron dudas sobre lo que realmente ocurría entre ellos, al punto de que los propios conductores del programa llegaron a cuestionarlos sobre la naturaleza de su relación.

Sin embargo, al momento de las entrevistas parece que este no sería un tema del que se pueda hablar frente a las cámaras, o al menos así lo interpretó el público después de un momento captado durante una entrevista con Brianda Deyanara.

¿El supuesto acercamiento entre Memo y Brianda es un tema prohibido? Te contamos lo que ocurrió.

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Aseguran que Memo Schutz le coqueteaba a Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Por qué surgieron los rumores de romance entre Memo Schutz y Brianda Deyanara?

Los rumores de un posible coqueteo entre Memo Schutz y Brianda Deyanara surgieron a partir de la cercana relación que ambos construyeron dentro del reality.

A lo largo de la competencia, los dos compartieron varios momentos de complicidad que provocaron que algunos espectadores comenzaran a interpretar que entre ellos podía existir algo más que una amistad.

Las especulaciones aumentaron debido a supuestas actitudes de celos por parte de Memo cuando Brianda convivía con otros hombres de la casa, particularmente con Masad, quien reconoció tener sentimientos por la influencer. Incluso, algunos habitantes bromearon con la cercanía entre Memo y Brianda y cuestionaron que el conductor estuviera demasiado pendiente de ella.

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Memo Schutz estaría enamorado de Brianda Deyanara, aseguran / Redes sociales

¿Qué respondieron Memo Schutz y Brianda Deyanara a los rumores de romance?

Brianda fue cuestionada sobre el ‘shippeo’ después de convertirse en la última eliminada antes de la gran final. La influencer rechazó que existiera una atracción entre ellos y calificó las especulaciones como una “tremenda barbaridad”. Además, aseguró que muchas de las situaciones que circularon en redes fueron sacadas de contexto.

La influencer también defendió a Memo y explicó que siempre lo vio como un hombre respetuoso y caballeroso, quien constantemente hablaba de su esposa y sus cuatro hijos. Para Brianda, la cercanía que tuvieron dentro de la casa fue simplemente una amistad y una relación de apoyo.

“Tremenda barbaridad. No puede haber una cosa más sacada de contexto... nada que ver, para nada. Memo siempre habla de sus cuatro niños preciosos y de su esposa. (...) Memo es un caballero, no sé a quién se le ocurrió, es muy fácil sacar una cosa de contexto.” Brianda Deyanara

Por su parte, Memo Schutz habló con TVNotas del tema después de la final y también negó que hubiera sentimientos románticos hacia Brianda. El conductor explicó que la considera como una “hermanita” y aseguró que el cariño que desarrolló por ella fue completamente sincero, pero desde una perspectiva de amistad y protección.

“Bri es mi ‘hermanita’. El cariño es real en el aspecto de que espero que le vaya muy bien en la vida, pero bueno mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todos.” Memo Schutz

A pesar de estas aclaraciones, el ‘shippeo’ continuó entre los seguidores y volvió a tomar fuerza después de una entrevista de Brianda, en la que un momento protagonizado por Marie Claire Harp generó muchas dudas.

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Memo Schutz y Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Los conductores de La Casa de los Famosos México tienen PROHIBIDO hablar del shippeo entre Memo Schutz y Brianda Deyanara?

El momento ocurrió durante una entrevista de Marie Claire Harp con Brianda, después de la salida de la influencer del reality.

Mientras hablaban sobre los temas que habían generado conversación durante su estancia en la casa, la conductora comenzó a introducir un asunto relacionado con algo que estaba siendo muy comentado en redes sociales. Marie Claire incluso señaló que no sabía cómo abordar el tema y que quería hacerlo “con muchísimo respeto”.

Sin embargo, justo cuando parecía que comenzaría a hablar de la polémica relacionada con Memo Schutz, la conductora hizo una pausa y llevó uno de sus dedos al auricular. Segundos después, cambió el rumbo de la entrevista y le preguntó a la influencer si tendría una cita con Masad Altamimi.

Ese momento no pasó desapercibido por los internautas, quienes interpretaron que Marie Claire habría recibido alguna indicación de producción para cambiar de tema y evitar una pregunta relacionada con Memo. Incluso comenzaron a circular teorías de que el supuesto romance entre Memo y Brianda sería un tema del que los conductores no podrían hablar al aire.

Parece que este rumor fue más allá de las cámaras del reality, pues incluso la esposa de Memo Schutz se habría mostrado incómoda al hablar de Brianda durante su visita e ‘La casa de los famosos México’.

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