VIDEO de Memo Schutz comprobaría que se “enamoró” de Brianda Deyanara, ¿infidelidad al descubierto?

Desde hace ya varios días, se ha especulado que supuestamente Memo Schutz y Brianda Deyanara tuvieron algo más que una amistad dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’. Todo esto, a raíz de unas declaraciones hechas por Massad Altamimi, exparticipante del reality.

En medio de todo esto, se viralizó un video que, para muchos, es la prueba fehaciente de que Memo sí estaría enamorado de la influencer. Te contamos lo que se sabe.

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Memo Schutz y su esposa en ‘La casa de los famosos México 2026'

¿Qué dijo Massad Altamini sobre la presunta infidelidad de Memo Schutz a su esposa con Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México 2026’?

En una entrevista reciente, Massad Altamimi habló de la supuesta escena de celos que Memo Schutz le habría hecho por su cercanía con Brianda Deyanara. Relató que este comportamiento le pareció extraño, ya que es un hombre casado.

“No soy hipócrita. Cuando estaba en ‘La Casa’ frente a él, le dije: ‘Tienes esposa, déjame en paz, no te enfoques en mi vida con Brianda’. Sentí muchas cosas raras, ¿qué pasó? Como celoso (…) ‘Ella está soltera, yo estoy soltero, no eres su padre’, en el caso hablé frente a él, no a sus espaldas. Para mí fue raro, no sé si celoso, pero raro”. Massad Altamimi

Esta no es la primera vez que sugiere que Memo siente algo por Deyanara. En su momento, dijo haber visto videos en los que aparentemente se nota el coqueteo del periodista deportivo hacia la influencer.

“Yo videos entre B y M. No M de Masad, M el de la casa de ahorita. Yo vi cosas raras cuando salí, es como una molestia mía, pero no tengo problema con su vida. Yo soy respetuoso. M tiene esposa, hijos, es como, no mam…”, expresó.

Sus palabras han generado comentarios divididos. Si bien algunos creen que Massad sigue “ardido” por el rechazo de Brianda y por ello dio esas declaraciones, otros consideran que es evidente que Memo, presuntamente, se enamoró de la influencer. Incluso recordaron que la esposa del famoso, aparentemente, se mostró incómoda durante una visita al reality.

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Aseguran que Memo Schutz le coqueteaba a Brianda Deyanara / Redes sociales

VIDEO que confirmaría el presunto amor de Memo Schutz hacia Brianda Deyanara

El pasado 2 de octubre, varios exhabitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ entraron al reality para celebrar una fiesta. Algo que llamó mucho la atención de los fans fue la manera en la que Memo Schutz recibió a Brianda Deyanara.

Además de que fue a una de las primeras a las que saludó, le dio un abrazo que, para muchos, fue demasiado “efusivo”. Algunos recordaron que, cuando su esposa entró al show, no le dio la bienvenida de la misma forma. Tan solo la abrazó y le dio unos cuantos besos.

El material fue motivo de críticas. Y es que varios consideran que es la prueba de que Memo sí se habría “enamorado” de ella. Mientras que algunos lo juzgaron por serle “infiel emocionalmente” a su esposa, otros le han recomendado que se “divorcie”. Estos son los comentarios que se podían leer:

“Se vale volver a enamorarse”

“Infiel”

“Sí se le ve enamorado”

“Solo él sabe lo que siente por la mamá de sus hijos”

“Ya que se divorcie”

“Qué mala onda”

“Pobre de su esposa. Ni a ella la recibió así”

Algunos allegados a Memo han asegurado que estos rumores se tratan de una campaña de desprestigio por haber sido uno de los finalistas del show. Asimismo, han criticado a Massad por haber desatado toda esta ola de especulaciones.

¿Brianda Deyanara admite que Memo Schutz le coqueteó en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Brianda Deyanara fue clara y concisa al decir que no hubo algo más que una amistad entre ella y Memo Schutz en ‘La casa de los famosos México 2026’. Afirmó que los videos de los presuntos coqueteos están siendo sacados de contexto.

Por si esto fuera poco, resaltó que Memo siempre manifestó tenerles un gran amor y respeto a su esposa e hijos, por lo que pidió un alto a las especulaciones maliciosas.

“Memo es un caballero que dentro de la casa siempre vio por todos. No sé de dónde salió esa barbaridad, ese chisme, a quién se le ocurrió, pero de todos los shippeos que pusieron ahí ese es el menos”, puntualizó.

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