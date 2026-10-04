¿Memo Schutz se divorcia? Su esposa rompe el silencio sobre presunto coqueteo con Brianda Deyanara

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar durante la recta final de ‘La casa de los famosos México 2026’ ha sido el presunto coqueteo de Memo Schutz hacia Brianda Deyanara. En redes sociales, se ha especulado que el comentarista deportivo se habría “enamorado” de la influencer.

Ante esto, la esposa de Memo, Verónica Fonseca, rompe el silencio y revela cómo se siente al respecto. ¿Se viene el divorcio? Te contamos todo lo que dijo.

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Esposa de Memo Schutz visitó La casa de los famosos México 2026 hace poco / Redes sociales

¿Por qué se dice que Memo Schutz se enamoró de Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde hace un tiempo, muchos internautas se cuestionaban la cercanía entre Memo Schutz y Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México 2026’. No obstante, las declaraciones que dio Massad Altamimi fueron las que reforzaron el rumor de que el comentarista sentía una atracción hacia Brianda.

Y es que, tras su salida del reality, el árabe sostuvo que, presuntamente, Memo celaba a Brianda. Según su versión, Schutz hasta le reclamó en su momento por tratar de acercarse a la influencer.

“Cuando estaba en ‘La Casa’ frente a él, le dije: ‘Tienes esposa, déjame en paz, no te enfoques en mi vida con Brianda’. Sentí muchas cosas raras, ¿qué pasó? Como celoso (…) ‘Ella está soltera, yo estoy soltero, no eres su padre’, en el caso hablé frente a él, no a sus espaldas. Para mí fue raro, no sé si celoso, pero raro”, expresó.

Aunado a todo esto, se han viralizado videos en los que, aparentemente, Memo abraza muy efusivamente a Brianda. Internautas afirman que el comentarista no habría reaccionado de la misma manera cuando su esposa lo fue a visitar al reality.

Por supuesto, Brianda ha negado esta situación. Sostuvo que Schutz se caracteriza por ser amable y caballeroso. También destacó que él siempre habla del gran amor que les tiene a su esposa e hijos.

“Memo es un caballero que dentro de la casa siempre vio por todos. No sé de dónde salió esa barbaridad, ese chisme, a quién se le ocurrió, pero de todos los shippeos que pusieron ahí ese es el menos”, puntualizó Deyanara.

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Memo Schutz y Brianda fueron muy cercanos en LCDLFM / Redes sociales

Esposa de Memo Schutz revela si siente celos del presunto coqueteo entre el comentarista y Brianda Deyanara

Justo antes de la gran final de ‘La casa de los famosos México’, comenzó a viralizarse un video de unas declaraciones que Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, dio en su momento sobre el presunto coqueteo entre el comentarista y Brianda Deyanara.

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, Fonseca defendió a su esposo y a la influencer. Sostuvo que ambos solo eran buenos amigos y hasta aplaudió la mancuerna que llegaron a hacer.

“Estoy convencida de los grandes valores que tienen él y Brianda. Brianda, tipaza, estaba toda preocupada por él. La verdad es que es una mancuerna perfecta. Estoy muy contenta y seguramente, cuando salga, él se va a dar cuenta de todo el cariño de tantas personas que se han acercado a nosotros”. Esposa de Memo Schutz

Pese a esto, las sospechas no han disminuido. Incluso algunos empezaron a especular que se divorciarían a “los seis meses”. También recordaron el momento incómodo que vivieron hace algunos días cuando ella lo fue a visitar al reality.

En aquel entonces, discutieron por los gastos de la casa. Verónica resaltó que Memo no le había dejado suficiente dinero. Señaló que, tras la emergencia médica de su hijo, tuvo que recurrir a préstamos. El comentarista intentó justificarse diciendo que no sabía que pasaría tanto tiempo en el show. Ante esto, Fonseca lo regañó por no haberse organizado mejor.

Vero MADRE Shutz defendiendo a su marido y papá de sus hijos de los constantes señalamientos a él y Brianda, me encanta ella, y recuerden: MATRIMONIO DE 20 AÑOS, SOLO DE ELLOS, SOLO DE DOS 💋 #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/lIh7Ws4zR7 — 𝚃𝚛𝚘𝚙𝚊𝚂𝚌𝚑𝚞𝚝𝚣 (@HopeBeatles) October 3, 2026

¿Quién es la esposa de Memo Schutz y cuál es su historia de amor?

Verónica Fonseca es la esposa de Memo Schutz desde hace casi dos décadas. No pertenece al medio artístico, por lo que se desconoce a qué se dedica o la edad que tendría.

Se conocieron en un antro en 2005. Se casó con el comentarista deportivo en 2008, en una ceremonia muy íntima. Formaron una familia de cuatro hijos. A través de redes sociales, Memo suele compartir algunos momentos familiares. En sus publicaciones, expresa el gran amor que le tiene a su familia.

Tras el ingreso del comentarista al show, Verónica ha asistido a algunos programas de televisión para apoyar a su esposo y manifestar que es una gran persona.

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