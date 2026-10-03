¿Brianda sí se sintió atraída por Memo Schutz en LCDLFM? Reacciona al shippeo: “No hay que verlo con maldad”

Brianda Deyanara ya está fuera de La casa de los famosos México 2026 y ahora puede hablar sin filtros de los rumores que la persiguieron dentro del reality. Uno de los más comentados fue su supuesto shippeo con Memo Schutz, situación que llegó a generar teorías, videos virales y hasta comentarios sobre la esposa del conductor. Tras su eliminación, la influencer fue cuestionada directamente sobre la cercanía que tuvo con Memo y lejos de esquivar el tema, soltó una respuesta que llamó la atención. ¿Si le gusta Memo?

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¿Qué dijo Brianda Deyanara sobre los rumores de romance con Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026?

Desde las primeras semanas de La casa de los famosos México 2026, las redes sociales comenzaron a comentar la cercanía entre Brianda Deyanara y Memo Schutz.

La situación se intensificó cuando ambos comenzaron a compartir cada vez más momentos dentro de la casa y convivieron en espacios privilegiados como la suite del líder. Incluso, uno de los episodios que más dio de qué hablar ocurrió cuando Memo Schutz llegó a confundir a Brianda Deyanara con su propia esposa durante una dinámica, situación que desató una ola de comentarios y críticas en redes sociales. A esto se sumaron varios acercamientos que los seguidores interpretaron como una señal de química entre ambos, alimentando aún más el famoso “shippeo” y las especulaciones sobre una posible atracción dentro de la casa.

Ya fuera del reality, Brianda fue cuestionada directamente sobre el tema y reaccionó con sorpresa al enterarse de la magnitud que alcanzó el supuesto romance en Internet.

“Tremenda barbaridad. No puede haber una cosa más sacada de contexto... nada que ver, para nada” Brianda Deyanara

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Brianda Deyanara exhabitante de LCDLFM / Redes sociales

¿Por qué surgió el “shippeo” entre Brianda Deyanara y Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026?

Además, el “shippeo” tomó todavía más fuerza cuando Masad Altamimi reveló que, tras salir de la casa y ver varios videos de Brianda Deyanara y Memo Schutz, entendió por qué tantos fans hablaban de una química especial entre ellos. Sus declaraciones terminaron echando más leña al fuego a una de las teorías más comentadas de la temporada.

Sin embargo, Brianda dejó claro que el público interpretó de otra manera una convivencia que para ella siempre fue completamente respetuosa: “Hay amistades que no tienen nada que ver con otra cosa y no hay que verlo con maldad”, explicó la influencer.

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¿Masad destapa supuesto coqueteo entre Brianda y Memo Schutz? / Redes sociales

¿Qué piensa Brianda Deyanara de Memo Schutz fuera de La casa de los famosos México 2026?

Lejos de molestarse con Memo o de marcar distancia, Brianda aprovechó para defender la imagen de su compañero de programa. La exhabitante destacó que durante toda la experiencia dentro de la casa de los famosos México 2026, Memo fue una persona respetuosa y siempre habló de su familia.

Por eso considera injusto que surgieran señalamientos que pudieran afectar su relación familiar fuera de cámaras.

“Memo siempre habla de sus cuatro niños preciosos y de su esposa. Memo es un caballero, no sé a quién se le ocurrió, es muy fácil sacar una cosa de contexto”, aseguró.

¿Cómo fue la eliminación de Brianda Deyanara antes de la gran final de La casa de los famosos México 2026?

La influencer Brianda Deyanara se convirtió en la última eliminada de la temporada de La casa de los famosos México, antes de que comenzara la semana definitiva rumbo a la gran final.

Su salida ocurrió durante la gala del pasado 27 de septiembre, una noche cargada de emociones que dejó conformado el grupo de finalistas que sigue peleando por los 4 millones de pesos.

Aunque muchos seguidores esperaban verla llegar más lejos, Brianda logró convertirse en una de las habitantes más comentadas de la edición gracias a su personalidad, sus alianzas y las polémicas que la rodearon durante el encierro.

Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿La esposa de Memo Schutz reaccionó al supuesto “shippeo” con Brianda Deyanara?

Los rumores sobre la cercanía entre Brianda Deyanara y Memo Schutz crecieron tanto dentro como fuera de La casa de los famosos México 2026 que incluso terminaron llegando a la familia del conductor. Durante la visita de los seres queridos a la casa, Verónica Fonseca, esposa de Memo, protagonizó un momento que llamó la atención de los seguidores del reality.

Todo ocurrió cuando Memo le preguntó si había tenido oportunidad de conocer a Masad Altamimi y a Brianda Deyanara. Verónica respondió: “¿A Massad y a quién?”, por lo que el conductor tuvo que aclarar que se refería a Brianda. La escena fue interpretada por algunos fans como una posible muestra de incomodidad, alimentando aún más las especulaciones sobre el famoso “shippeo”.

Aunque el momento se viralizó rápidamente en redes sociales, hasta ahora no existe ninguna confirmación de que la reacción de Verónica estuviera relacionada con celos a Brianda.