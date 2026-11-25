Si hay alguien que no se ha limitado con sus comentarios en ‘La mansión VIP’ esa es sin duda Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Alegría, y es que hace apenas unos días explotó al ver que Yetus Prime besaba apasionadamente a Cinthia Cossio, asegurando que era “muy corriente”.

Durante el encierro la mamá de Poncho de Nigris les ha lanzado dardos a todo el mundo y eso por supuesto incluye a su familia, y en esta ocasión, su “víctima” fue nada más y nada menos que Aldo de Nigris, ¿qué dijo de él y de Elaine Haro? Te lo revelamos.

Aldo de Nigris y Elaine Haro son solo amigos / Redes sociales

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¿Cuándo nació el shippeo entre Elaine Haro y Aldo de Nigris?

El shippeo entre Aldo de Nigris y Elaine Haro nació de forma inesperada mientras los dos formaban parte de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, reality en el que coincidieron y en el que pronto se hicieron cercanos.

Como era de esperarse, los fanáticos del show de inmediato pudieron ver la química que había entre ellos, sin embargo, en el encierro nada pasó. Una vez afuera, los dos se dejaron ver juntos en diferentes ocasiones, y revivieron su shippeo al protagonizar el video musical de el Bogueto y Xavi, “50 y 50”.

Aldo de Nigris y Elaine Haro ¿Romance en puerta? / X: @edendorantes

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¿Qué han dicho Aldo de Nigris y Elaine Haro sobre su shippeo tras ‘LCDLFM’?

Los jóvenes pronto se enteraron de la manera en que los estaban vinculando, y aunque al principio, se dejaron ver como dando a entender que algo podría surgir entre ellos, finalmente los dos revelaron que solo eran muy buenos amigos.

Para Aldo de Nigris la cercanía con Elaine Haro en ‘LCDLFM’ se dio de manera natural, y era algo que realmente le gustaba: “Lo que yo sentía ahí en el reality es que me la estaba pasando con ma*** con Elaine, ahí jugábamos todas las noches, se empezó a crear la amistad”, aseguró.

Por su parte, Elaine Haro aseguró que entre los dos solamente había una amistad sincera que fueron construyendo en ‘La casa’, no obstante, la carga de trabajo del momento dificultó las salidas más frecuentes entre ellos.

Facundo, Shiky y Dalilah le hacen broma Elaine Haro en La casa de los famosos México; Aldo de Nigris responde. / Instagram

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¿Doña Alegría reveló que Elaine Haro bateó a Aldo de Nigris? Así lo dijo

No cabe duda que con sus dichos Doña Alegría ha puesto en jaque a todo el mundo, dentro y fuera de ‘La mansión VIP’, y tras sus recientes declaraciones los fanáticos del shippeo entre Elaine y Aldo seguramente se quedaron con el ojo cuadrado, ¿por qué?.

Hace algunas horas mientras Doña Alegría se encontraba en el comedor del reality con otros de sus compañeros de encierro, les reveló que Aldo nunca tuvo una oportunidad real con la cantante, pues ella no quiso empezar una relación con él debido a que no tenía ninguna propiedad a su nombre, mientras que Elaine, sí tiene bienes raíces, según cuenta Leticia Guajardo.

“Sí pero lo mandaron a la **** porque no tenía propiedades ni nada, ¿para qué lo quieres? Ella tiene un buen de propiedades. ‘Vives con tu abuelita, bye’” Doña Alegría

No es la primera vez que Doña Alegría lanza dardos en contra de sus familiares, pues hace algunos días no pudo evitar mencionar a Marcela Mistral, su nuera, asegurando: “Me quitaste todo”, ¿Habrá reacción de Aldo de Nigris y Elaine Haro ante sus dichos?