¿En quiebra? Doña Alegría revela el motivo por el que llegó a ‘La mansión VIP’: “no estaría aquí dando lastima”

Aunque apenas han pasado unos días desde que dio inicio el reality de HotSpanish, participantes como Leticia Guajardo ya ha inundado las redes con contenido. Debido a lo que está pasando en el encierro, se creyó que Doña Alegría estaba a punto de irse de ‘La mansión VIP’, pues Aldo de Nigris, su nieto, aseguró que la iba a sacar después del baile que le hicieron dos participantes.

Con esa polémica aclarada, ahora la abuela de Aldo de Nigris nuevamente da de qué hablar al revelar los motivos que la tienen en un formato 24/7, y sí tienen que ver con dinero. ¿Qué dijo? Aquí te lo revelamos.

Doña Alegría en polémica tras “rechazar” a fans / Redes sociales

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¿Por qué Doña Alegría entró a ‘La mansión VIP’?

Tony Aguirre, cantante de regional mexicano, tomó una cámara para contar que había escuchado que Doña Alegría en algún momento mencionó que 6 mil pesos de una pensión no servían para nada, sin esperar que la mamá de Poncho de Nigris lo iba a interrumpir para decir que si tuviera los recursos, sin duda no estaría encerrada en ‘La mansión VIP’.

“Si tuviera dinero no estuviera aquí dando lástima. Caminando chueca, jugando y perdiendo” Doña Alegría

Aguirre no creyó en los dichos de Leticia Guajardo, por lo que aseguró “sí tiene [dinero]… como el día que dijo: ‘el 60 y más ¿para qué sirve?’ ¿Ustedes creen que se le van a dejar pasar 6 mil pesos”, mientras Doña Alegría le contestaba “esos 6 mil pesos son para los pañales de mi esposo”.

Tony: La señora Letty tiene mucho dinero Doña Alegria: Si tuviera dinero no estaría en este reality dando lástima 😅 #LaMansionVIP2 https://t.co/HXXYhRzbku — Mariana Pineda (@sombraenlaluna) November 10, 2026

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¿Doña Alegría no tiene el apoyo económico de Poncho de Nigris?

Antes de encerrarse en el reality de HotSpanish, Doña Alegría reveló que el tiempo que esté encerrada le permitirá despejarse de sus ocupaciones como ama de casa y empresaria y además generar dinero, pues según sus dichos, Poncho de Nigris ya no la apoya económicamente, y ella necesita recursos para cubrir los cuidados de su esposo.

“Desde que me dio el proyecto de ‘doña Alegría’, ya no me dio ni un peso, ya no me quiere mantener”, reveló la mamá de Poncho de Nigris.

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¿Qué dijo Poncho de Nigris de la llegada de Doña Alegría a ‘La mansión VIP’?

Aunque Doña Alegría se la ha pasado lanzando indirectas en contra de De Nigris, el empresario le ha dado su apoyo incondicional, e incluso antes de que se internara, aseguró que la estaba ayudando a hacer realidad su sueño de formar parte de este tipo de programas.

Poncho De Nigris le pidió a sus fanáticos que no se creyeran todo lo que su madre pudiera decir, pero que eso sí, el apoyo tenía que estar: “Ahora tenemos que aguantar como campeones todas las indirectas que nos va a lanzar; recuerden que nada de lo que dice es verdad. ¡Todos adentro, muchachos!”, dijo.

Como era de esperarse, Doña Alegría no le ha dado tregua a Marcela Mistral, su nuera, asegurando que la alejó de Poncho ahora que son marido y mujer; ¿qué otra declaración hará Leticia Guajardo en ‘La mansión VIP’? Sin duda está que arde.