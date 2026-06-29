¿Marcela Mistral vs. doña Alegría por sus cirugías? Doña Lety habría lanzado dardo contra su nuera; ella responde

Luego de que Marcela Mistral compartió que regresó a los quirófanos tras complicaciones con sus implantes mamarios, Leticia Guajardo sorprendió al compartir una foto inédita de cómo lucía a los 47 años, pero un comentario ocasionó la reacción de Musa Mistral. ¿Hay nueva pelea? Te contamos.

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Doña Lety Guajardo divide opiniones tras foto inédita. / Redes sociales

¿Qué está pasando entre doña Lety y Marcela Mistral?

Tras el reclamo de doña Lety a Marcela Mistral en Ring Royale, vuelven a acaparar la atención de las redes luego de que la mamá de Poncho de Nigris compartiera una foto inédita de cómo lucía a los 47 años sin operaciones.

A través de su cuenta personal, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que posa junto a dos de sus nietos mayores, “Alex y Aldito”; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto que la acompañó: “Aquí 47, sin cirugías ni nada”.

Su comentario no pasó desapercibido por Marcela Mistral, quien de inmediato asoció sus palabras al reciente procedimiento quirúrgico al que se sometió, por lo que respondió: “Esa la sentí muy directa. Jajajaja, ntc, te felicito. Aquí te esperamos en la casa”.

Como era natural, el comentario desató miles de reacciones, algunos usuarios no tardaron en expresar que todavía hay roces entre ambas personalidades. ¿Lety le responderá?

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Marcela Mistral responde a doña Lety. / Redes sociales

¿Por qué Marcela Mistral regresó al quirófano?

Marcela Mistral, quien recientemente enfrentó rumores de separación con Poncho de Nigris, compartió a través de un video en redes que tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico para retirar los implantes mamarios que se colocó hace 17 años.

De acuerdo con la creadora de contenido, tenía que realizarse el procedimiento desde hace un tiempo debido a que estaban contracturados y uno de ellos estaba roto, lo que se confirmó al extraerlo. Aunque se trató de una decisión médica más que estética, tomó la decisión de disminuir el tamaño por comodidad.

“Todos los implantes generan cápsula. Solo en algunos casos se desarrolla una contractura de esa cápsula y eso no es normal. De las contracturas hay 4 grados, el mío era grado 4”, explicó.

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Marcela Mistral y su problema con los implantes. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Marcela Mistral?

Después de brindar detalles sobre su cirugía días atrás, Marcela Mistral compartió una serie de fotos en las que dio a conocer cuál es su estado de salud actual tras cuatro días de haberse sometido a un procedimiento quirúrgico.

“Llevo 4 días y la neta me asusta un poco lo bien que me siento. Me asusta porque puedo confiarme, pero tengo muy claras las instrucciones”, detalló la influencer.

Cabe destacar que Marcela Mistral aseguró que fue un proceso complicado debido a que no calculaba la dificultad; sin embargo, su recuperación continúa de gran manera pese al supuesto dardo de su doña Lety en su contra.

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