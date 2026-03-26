Marcela Mistral rompe el silencio y responde al reclamo de doña Lety tras su victoria en Ring Royale: VIDEO

El triunfo de Marcela Mistral en el Ring Royale 2026 debía ser un momento de celebración total, pero terminó envuelto en polémica familiar. Lo que parecía una victoria contundente frente a Karely rápidamente se convirtió en tema de conversación por las explosivas declaraciones de doña Lety, quien no dudó en expresar su molestia ante los medios. La razón: asegura que su nuera la ignoró por completo en un momento clave.

Doña Lety destapa pleito con Marcela Mistral y salpica a Brenda Bezares / Redes sociales

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¿Por qué Doña Lety se enojó con Marcela Mistral tras su triunfo en el Ring Royale 2026?

Minutos después del combate, doña Lety fue abordada por la prensa y, aunque comenzó felicitando a Marcela Mistral, pronto dejó ver su inconformidad. Según sus palabras, le dolió profundamente no haber sido mencionada tras la victoria, algo que consideró una falta de respeto.

“Me da mucho gusto por ella, pero no me nombró y estoy muy sentida… a una suegra se le debe respeto”, expresó afectada.

La madre de Poncho de Nigris fue más allá y aseguró que constantemente es ignorada dentro de la familia, pese a que, según dijo, ha sido parte importante en sus vidas.

Doña Lety también ventiló supuestos roces recientes, afirmando que Marcela habría mostrado una actitud hostil hacia ella: “Dijo que no me soporta”, relató, dejando entrever que la relación está más fracturada de lo que parecía.

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Doña Lety se enoja con Marcela Mistral / Redes sociales

¿Qué polémicas han protagonizado Doña Lety y Marcela Mistral?

Este no es el primer desencuentro entre ambas. A lo largo de los años, doña Lety ha lanzado declaraciones que han generado controversia, incluyendo acusaciones de que Marcela habría alejado a Poncho de su familia.

En su momento, incluso insinuó que la influencer había logrado distanciar a todos del núcleo familiar, palabras que encendieron las redes.

Aunque la pareja ha intentado mantener una postura más reservada, los roces han salido a la luz en distintas ocasiones. Por su parte, Marcela ha reconocido que estos comentarios le afectan, pero ha evitado engancharse directamente en confrontaciones públicas.

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Doña Lety destapa pleito con Marcela Mistral y salpica a Brenda Bezares / Redes sociales

¿Qué le respondió Marcela Mistral a doña Lety tras reclamarle por su triunfo en Ring Royale?

Ante el revuelo, Marcela Mistral se quedó callada inicialmente, pero durante una charla en un pódcast junto a Aldo de Nigris, minimizó el conflicto y aseguró que la relación con su suegra no es tan tensa como se ha dicho.

“Es falso, así me da su amor, así lo demuestra. Al final la abracé” Marcela Mistral

Además, explicó que no mencionarla durante su discurso no tuvo ninguna mala intención: “Es que nos acaban de golpear en la cabeza (risas)”.

Con un tono relajado, incluso Aldo de Nigris bromeó sobre la situación: “Yo no la mencioné y, cuando llegué al camerino, fue lo primero que me dijo: ‘no me mencionaste’. La ignoré, como que no la escuché; se me va el pe… y empecé a hablar de la pelea. A ver, doña Alegría, no significa que no la queramos, la queremos mucho; es que no le queremos dar foco… no se crea, doña Alegría”, dijo Aldo de Nigris.

Aunque Marcela intentó apagar el incendio, lo cierto es que las declaraciones de doña Lety para muchos significa que aún tiene roces con la esposa de Poncho de Nigris.

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