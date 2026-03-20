Ring Royale: Tras triunfo de Marcela Mistral circula video polémico ¿y misógino? de Poncho de Nigris contra ella

Marcela Mistral vuelve a dar de qué hablar tras su triunfo en el Ring Royale, pero por una declaración pasada de Poncho de Nigris que resurgió y generó conversación en redes sociales. La conductora e influencer logró posicionarse como una de las participantes más comentadas del evento, no solo por su desempeño arriba del ring, sino también por el proceso físico. ¡Te contamos los polémicos comentarios que soltó Poncho de Nigris!

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Poncho de Nigris y Marcela Mistral / Redes sociales

¿Cómo fue la preparación de Marcela Mistral para su pelea?

De acuerdo con lo compartido por Poncho de Nigris, la preparación de Marcela Mistral implicó un proceso físico exigente, particularmente en lo relacionado con el peso requerido para competir.

Se detalló que la influencer debía bajar a 58 kilos, una meta relevante considerando su complexión. Según lo dicho por su esposo, la conductora cumplió con los lineamientos establecidos para poder participar en el evento, incluyendo el entrenamiento constante y la disciplina necesaria para alcanzar el peso indicado.

El propio Poncho también afirmó que veía a su esposa fuerte y capaz de cumplir con las expectativas planteadas para la pelea, lo que reforzó la narrativa previa al enfrentamiento.

“Creo que Marcela tiene la posibilidad de ganar la pelea, la veo muy fuerte, está cumpliendo con todas las expectativas y está cumpliendo con todos los reglamentos de que tiene que bajar a 58 kilos cuando ella es más grande”. Marcela Mistral

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Marcela Mistral / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Marcela Mistral antes del Ring Royale 2026? ¡Polémicas declaraciones!

Previo al evento, Poncho de Nigris compartió un mensaje en el que habló abiertamente sobre el proceso que vivía Marcela Mistral rumbo al combate. En sus palabras, reconoció que el momento que atravesaba su esposa era clave dentro de su trayectoria personal y mediática.

Durante su declaración, señaló que Marcela “ya es toda una De Nigris” y que, a partir de este punto, la valoraba “como una mujer chingona”, destacando el compromiso que había mostrado en su preparación. También mencionó que el proyecto llegó en el momento adecuado para que ella pudiera destacar, luego de haber participado en otras actividades en las que, según él, aún no encontraba un espacio para sobresalir completamente.

“Ya se lo dije a ella, ya es toda una De Nigris y ahora en adelante la valoro como una mujer chingona, mi esposa, y sé que va a entregar al máximo todo”. Poncho de Nigris

En ese mismo contexto, Poncho de Nigris también declaró que consideraba que este momento llegó en el punto adecuado para el crecimiento de Marcela Mistral, al señalar que dentro de su entorno todos estaban desarrollando distintos proyectos, mientras que, desde su perspectiva, a ella “le faltaba hacer algo”.

“Yo creo que esto surgió en el tiempo y forma perfecto y correcto para que Marcela despegara también, porque como que todos íbamos ahí haciendo cosas y Marcela le faltaba hacer algo”. Poncho de Nigris

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¿Marcela Mistral se va a divorciar de Poncho de Nigris tras sus declaraciones?

Luego de que se retomaran las palabras de Poncho de Nigris sobre Marcela Mistral, diversos usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar, generando una conversación centrada en la forma en que el influencer se refirió a su esposa.

Entre los comentarios que circularon, varios usuarios cuestionaron la frase en la que menciona que “ahora” la valora, lo que derivó en interpretaciones sobre su relación. Muchos tacharon a Poncho de misógino. Algunos comentarios en redes fueron:

“Cuando Marcela lo deje aquí estaremos todas para aplaudirle”

"¡Ella no necesita ser una De Nigris!”

“Osea que antes no la admiraba o ¿que?”

Cabe destacar que hasta el momento, Marcela Mistral no ha reaccionado públicamente a las declaraciones de su marido, por lo que una separación es mera especulación de redes sociales.

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