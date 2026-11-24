Lo que comenzó como una sorpresa dentro de La mansión VIP 2 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores del reality. Después de haber confesado que llevaba casi un año distanciada de su mamá, Paolita Suárez finalmente tuvo frente a ella a la persona que más extrañaba. La reacción de ambas dejó a todos con lágrimas en los ojos.

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Paolita Suárez rompe en llanto en La mansión VIP 2. / Capturas de pantalla

¿Por qué Paolita Suárez estaba distanciada de su mamá?

La historia de Paolita Suárez en La mansión VIP 2 tomó un giro emocional días atrás cuando la influencer reveló que llevaba casi un año sin hablar con su madre. Durante una dinámica del reality, la integrante de las Perdidas confesó que le dolía escuchar a sus compañeros enviar mensajes a sus familiares mientras ella evitaba mencionar a la suya.

“Casi tiene un año que no le hablo y escuchar que todos le mandan saludos a su mamá, siento feo porque yo no la he nombrado aquí”, expresó entre lágrimas.

La creadora de contenido también reconoció que la distancia surgió por diferencias y decisiones tomadas impulsivamente, algo que ahora lamenta profundamente.

“Nunca debí haber dejado de hablarte, pero son arrancones que uno tiene”, añadió durante aquella emotiva confesión.

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Paolita Suárez / Redes sociales

¿Cómo fue la reconciliación de Paolita Suárez y su mamá en La mansión VIP 2?

La producción de La mansión VIP 2 preparó una sorpresa que nadie esperaba. A Paolita le dijeron que debía acudir al cuarto VIP porque supuestamente encontraría a un tatuador pues en una de las dinámicas consistía en tatuarse la marca de Barullo, por lo que aceptó emocionada sin imaginar lo que ocurriría.

Sin embargo, al abrir la puerta, encontró a su mamá sosteniendo un ramo de flores. En cuanto la vio, Paolita rompió en llanto y corrió a abrazarla.

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Paolita Suárez se reencuentra con su mamá / YT

¿Qué se dijeron Paolita Suárez y su mamá durante el reencuentro?

Durante la conversación, Paolita Suárez pidió perdón por haber dejado de hablarle y confesó que muchas veces quiso buscarla, pero nunca reunió el valor suficiente para hacerlo.

Además, aseguró que le impactó ver el paso del tiempo reflejado en el rostro de su mamá, algo que la hizo sentirse aún más culpable por la distancia que existía entre ambas.

“Te quiero pedir perdón, en serio. Porque hay veces que uno, pues sí, sí comete muchos errores en la vida. Yo sé que tú también los cometiste, ¿no? A ti nadie te enseñó a ser mamá. Tuviste tus errores, pero sé que yo también los he tenido. Soy un ser humano que ha cometido errores, pero pues he aprendido de ellos. Y siento que lo mismo pasa contigo”, Paolita.

Por su parte, la madre de Paolita respondió con una revelación igual de dolorosa. Le confesó que constantemente esperaba verla llegar y que muchas veces se asomaba con la esperanza de que apareciera para visitarla.

Paola Suárez “Yo siempre lloro en mi casa, yo sola. Yo lloro yo sola ahí. Y a veces hasta digo: “Ya mejor, ya me quiero ir”. ¡Qué cosas! A veces le digo hasta a Diosito: “Ya mejor llévame”, porque me siento mal. A veces me siento mal y me siento así como desesperada y no sé qué hacer.”

Madre e hija se prometieron no volver a permitir que un enojo las separara. También aprovecharon el momento para perdonarse mutuamente por los errores cometidos durante estos meses. Paolita reconoció que la distancia la hizo sentirse sola y triste, sentimientos que se intensificaron mientras permanecía dentro del reality.

“Te prometo que ya voy a estar más cerca de ti. Te voy a ir a visitar cuando vaya a León. Voy a estar más juntos, ¿vale? Y cuando quieras te llevo con tu hermana.” Paolita Suárez

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Paolita Suárez se reencuentra con su mamá / YT

¿Qué papel tuvo Wendy Guevara en la reconciliación de Paolita Suárez con su mamá?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la participación de Wendy Guevara en esta inesperada reunión familiar. Según contó la mamá de Paolita Suárez, fue gracias a Wendy que pudo ser localizada y contactada para formar parte de la sorpresa organizada por la producción de La mansión VIP 2.

Además, aprovechó para prometerle a su hija que cuando salga del programa la visitará con más frecuencia para mantener una relación cercana y recuperar el tiempo perdido.

Incluso le adelantó que existen algunos asuntos familiares pendientes y pérdidas dentro de la familia sobre las que le gustaría hablar personalmente una vez concluya su participación en el programa.

Momentos después, la producción interrumpió la charla para que Paolita presentara a su mamá ante el resto de los habitantes e invitados de La mansión VIP 2, cerrando así una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.