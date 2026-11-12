HotSpanish ¿lanza dardo contra doña Alegría en ‘La mansión VIP’? Tras pedir su salida dice: “Otra Niurka”

Si hay una participante de ‘La mansión VIP’ que ha estado en el centro de la polémica en los últimos días, es sin duda Leticia Guajardo, mejor conocida como doña Alegría, pues en el encierro ha aprovechado para ventilar sus problemas con su nuera, Marcela Mistral.

Ahora, la mamá de Poncho de Nigris se ha visto envuelta nuevamente en la polémica luego de que el creador del reality, el influencer HotSpanish, le lanzara inesperado comentario, ¿se molestó con ella? Aquí te lo revelamos.

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HotSpanish / Redes sociales

¿Qué le dijo HotSpanish a Doña Alegría en ‘La mansión VIP’?

Este jueves 12 de noviembre de 2026, HotSpanish, creador de ‘La mansión VIP’ entró al reality para hacer algunas aclaraciones, sobretodo a doña Alegría, quien en horas pasadas aseguró que ella no iba a participar en las actividades: “No voy a hacer nada de retos ¿eh? Porque me prometieron que no iba a hacer retos (…) estoy muy viejita para arriesgarme”.

Roberto González Manzo, mejor conocido como HotSpanish, encaró a la empresaria y le aseguró que jamás la pondría en riesgo, y que sin duda debía formar parte de las actividades del show:

“También para aclarar algo doña Alegría que yo sé que usted comenta que yo dije que no la iba a poner a hacer nada, no se ha puesto en riesgo doña Alegría” HotSpanish

¿Por qué ‘doña Alegría’ aceptó entrar a ‘La mansión VIP’? / Redes sociales

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¿Por qué HotSpanish comparó a doña Alegría con Niurka?

En la misma charla, el creador de contenido le mencionó a la abuela de Aldo de Nigris que ellos habían tenido una plática, y que ambos habían quedado en que ella iba a ser muy alivianada, pues según cuenta HotSpanish, doña Alegría le había dicho que la actitud de Niurka en la primera edición del programa, no le había gustado, pues se la pasaba quejándose de absolutamente todo.

“Usted me dijo que no le gustó la actitud de la Niurka ¿eh? No vaya a ser otra Niurka doña Alegría (…) usted me dijo que iba a ser más alivianada ¿o no? doña Alegría usted sea alivianada aquí, acóplese con los chicos”, le mencionó Roberto.

Roberto: “No se vaya a convertir en otra Niurka doña Alegria” Ya ni Roberto la aguanta 😭😭 #LamansiónVIP2 #LaMansiónVip https://t.co/R6UM8sHzHr — Keyvi .✮ (@vigi732) November 12, 2026

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¿Qué hizo Niurka en ‘La mansión VIP’ primera temporada?

Durante la primera emisión de ‘La mansión VIP’, Niurka se consolidó como una de las participantes más esperadas, no obstante, protagonizó varias polémicas que provocaron que fuera la primera eliminada del programa.

Uno de los problemas que enfrentó la vedette en el encierro tuvo que ver con no querer promocionar las fajas de Sol León, quien estaba como patrocinadora del programa. Como si no fuera suficiente, al ser la primera eliminada aseguró que la estaban humillando y que la producción tenía favoritos, por lo que sí abandonó el reality, pero acompañada de su novio, Bruno Espino, quien también estaba participando: "¡Es mío y como lo traje conmigo me lo llevo!”.

Se espera que luego de la charla con HotSpanish la situación con doña Alegría al interior cambie, pues según Poncho de Nigris, era su sueño formar parte de un reality de convivencia.