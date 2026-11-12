La mansión VIP 2: Este jueves saldrían dos integrantes del reality de HotSpanish, ¿ambos por ansiedad?

Además de haberse filtrado las votaciones de La mansión VIP 2 al momento, el reality ha empezado de manera distinta a la primera edición, y es que a solo cuatro días de su inicio, ya ha habido un abandono. Este mismo jueves saldrían otros dos participantes. Según dicen los mismos integrantes, sería por cuestiones de tristeza y ansiedad. Te contamos de quiénes se trata.

Dos participantes de La mansión VIP 2 saldrían HOY, 12 de noviembre / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué participantes de La mansión VIP 2 saldrían del reality este mismo jueves?

Luego de la salida de Dani Flow de La mansión VIP 2 la noche del estreno, las cosas han parecido complicarse para otros participantes. A pesar de crear un vínculo amistoso entre la gran mayoría, algunos no la estarían pasando bien.

Este es el caso de Jorge Durán (quien entró en lugar de Dani Flow) y doña Alegría. El miércoles fue un día difícil para ambos, pues la noche cerró con los dos con un bajón emocional evidente.

Los memes no se han hecho esperar, ya que creen que el creador del reality, HotSpanish, no esperaba este movimiento de participantes apenas horas después del gran inicio. ¿Por qué se van?

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Jorge Durán fue presentado en La mansión VIP 2 hace unas horas / Redes sociales

¿Por qué doña Alegría quiere abandonar La mansión VIP 2?

Para sorpresa de muchos, doña Alegría aceptó estar en La mansión VIP 2, situación que fue cuestionada a Poncho de Nigris, pues creen que ya es una persona mayor para estar en este tipo de contextos.

El asunto para doña Lety explotó cuando Paola Suárez, como parte de una dinámica, decidió intercambiar de cuarto a Itati y a la madre de Poncho. Este fue motivo suficiente para que doña Alegría mostrara su inconformidad, tachando el hecho como una “falta de respeto”.

El problema no paró ahí, pues a lo largo de la noche siguió mostrando su tristeza frente a las cámaras, diciendo que todos los integrantes “se burlaron de ella” y pidió a Poncho que fuera por ella de manera inmediata.

Por si fuera poco, hasta llegó a bromear por la presunta multa que pagaría por decidir dar un paso al costado, mencionando que para eso están las tarjetas de crédito.

Rumbo a la madrugada, Poncho confirmó que ya iba en camino para sacar a doña Alegría del reality:

Se salieron con la suya, mañana voy por ella. Se acabó la aventura de #LaMansiónVIP2 gracias por su cariño. Poncho de Nigris

¿Será que sí sale hoy la abuela de Aldo Támez de Nigris? Lo averiguaremos.

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Poncho de Nigris anuncia salida de doña Alegría / Redes sociales

Jorge Durán se despide de sus compañeros en La mansión VIP 2

El miércoles fue aún más caótico cuando en la noche, Jorge Durán (quien tiene una supuesta enemistad Karely) comenzó a compartir un sentimiento que lo empujaba a salir de La mansión VIP 2, momento que causó confusión en sus compañeros, pues el cantante apenas tenía una noche ahí.

En una plática que tuvo Durán con Rod Contreras, el intérprete dijo sentirse con mucha “ansiedad” y “desespero”, por lo que optó por pedirle a sus seres cercanos que fueran por él:

Tengo mucha ansiedad, mucho desespero. Me voy a ir. Quería despedirme de ti (Rod Contreras). Ya está decidido todo, ya vienen por mí y todo eso. Me la estoy pasando mal, nomás que no lo muestro. (...) No puedo, no estoy preparado. Jorge Durán

El público de La mansión VIP 2 se mantiene pendiente por lo que pueda ocurrir con doña Alegría y Jorge Durán en las primeras horas de este jueves 12 de noviembre. ¿Se fueron?

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