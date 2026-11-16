Mariana Ávila sigue sufriendo por la dolorosa e inesperada pérdida de su novio, el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, quien fue asesinado mientras iba en su camioneta el 9 de octubre de 2025. Ahora que se cumplió un año de esta tragedia, la influencer venezolana admite que aún llora en su casa por este motivo.

Ávila expresó lo difícil que ha sido esta situación: “Hay días en los que a uno le pega mucho más fuerte que otros, pero se sigue adelante. Ha sido duro, pero aprendes a vivir con ese dolor, porque sabes que eso no va a cambiar. Siento que hacerle el honor a él es seguir cada día trabajando por lo que él sabía que me gustaba, por lo que todo el tiempo me animaba a seguir haciendo”.

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Fede Dorcaz perdió la vida el 9 de octubre de 2025 / Archivo TVNotas

¿Mariana Ávila lleva terapia para sobrellevar la muerte de su novio, Fede Dorcaz?

La influencer nos dijo que no ha recurrido a tanatólogos ni psicólogos. “He llevado este proceso muy solita, muy personal. Lo que me ha ayudado muchísimo es el trabajo, las amistades, con esa gente que te ayuda a levantarte en ese momento en que sientes que no puedes más”.

Sus fans estaban alarmados por ella. Ante esto, nos dijo: “Evidentemente la preocupación está, pero creo que lo he hecho muy bien, lo mejor que puedo. El sufrimiento lo he vivido sola en la casa, ahí donde nadie está. Yo muestro lo bonito, para no llenar a la gente de esa energía triste”.

Destacó las cualidades que tenía Fede. “La alegría, lo talentoso, lo optimista. Era una persona que llegaba a un lugar y lo iluminaba. Era impresionante, un ángel”.

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Fede Dorcaz y Mariana Ávila / Redes sociales

¿Mariana Ávila y Fede Dorcaz planeaban llegar al altar?

Con el cantante ya había platicado de boda e hijos, y aunque ese era un gran deseo para ella, con el trágico suceso sus prioridades han cambiado. “Hay sueños que uno va dejando a un lado, por la situación que pasé, pero estoy fluyendo, viviendo día por día, lo que salga. No sé si quiero tener hijos. No me gustaría, estoy bien así”.

Y en cuanto a si está abierta a enamorarse pronto, nos dijo: “Es un proceso bastante difícil, pero cuando tenga que pasar, ocurrirá. No estoy apurada en nada. Vivo el momento, tranquila. No he salido con nadie”. Eso sí, nos dijo qué debe tener el hombre que la conquiste: “Que sea muy divertido, muy buena persona y talentoso. Dios va a poner en mi camino a la persona que tiene que ser”.

Finalmente, de sus proyectos actuales nos platicó: “Ahorita estoy creando contenido y volviendo a la música. Me encantaría actuar. Yo era actriz en Venezuela y me gustaría también impulsar esa faceta en México”.

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El también modelo y la influencer llevaban 1 año y medio de relación. Ya habían platicado de boda e hijos. / Redes sociales

¿Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz?

Es originaria de Venezuela , pero lleva 4 años viviendo en México. Tiene 31 años.

, pero lleva 4 años viviendo en México. Tiene 31 años. Es creadora de contenido. Cuenta con casi 5 millones de seguidores en Instagram y cerca de 21 millones en TikTok .

y cerca de 21 millones en . Fede y Mariana ya habían hecho una colaboración musical e iban a participar juntos en Las estrellas bailan en Hoy, pero ocurrió la terrible muerte.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de Fede Dorcaz?

El 9 de octubre de 2025, el cantante argentino, Fede Dorcaz, circulaba en una camioneta sobre Periférico

De acuerdo con lo que se informó, fue interceptado por sujetos que viajaban en motocicletas, que dispararon sobre la camioneta y provocaron la muerte de Fede.

Días después, se detuvo a 2 presuntos implicados, que al parecer permanecen en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, mientras avanza la investigación.

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