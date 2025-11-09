Mariana Ávila recuerda a Fede Dorcaz a un mes de su asesinato con desgarrador mensaje a su asesino

La influencer Mariana Ávila conmovió a sus seguidores al recordar a su novio, Fede Dorcaz, a un mes de su trágica muerte. El modelo argentino fue víctima de un violento asalto en la Ciudad de México, a la altura del Periférico, hecho que aún mantiene en duelo a sus seres queridos. La actriz compartió en redes sociales una serie de videos y reflexiones que rápidamente se volvieron virales por el tono desgarrador y amoroso con el que habló del joven, quien también era cantante y estaba por debutar en Las estrellas bailan en Hoy.

¿Cómo recordó Mariana Ávila a Fede Dorcaz en su primer mes luctuoso?

Durante la mañana del domingo, Mariana Ávila abrió su corazón en Instagram con una serie de clips que dejaron ver el profundo vacío que le dejó la partida de Fede Dorcaz. En sus historias, la influencer compartió momentos íntimos junto al modelo argentino: caminatas tomados de la mano, decoraciones navideñas en pareja y recuerdos que hoy duelen más que nunca.

En la primera historia, se les ve disfrutando de un día en la playa, abrazados y dándose besos. Mariana escribió sobre el video: “Un mes sin ti”.

En el siguiente clip, ambos caminan por la calle abrazados, compartiendo un momento cotidiano que hoy se volvió eterno. Mariana acompañó la escena con un mensaje cargado de esperanza:

“Algún día nos volveremos a encontrar para seguir amándonos”. Mariana Ávila

Después, en un entorno navideño dentro de su hogar, se les ve en pijama, abrazados. Fede había decorado toda la casa para sorprenderla, y ese recuerdo se convirtió en uno de los más significativos para ella. Mariana escribió: “Te extraño todo el día, te veo en todas las cosas”.

Finalmente, en otra historia, Fede aparece cantándole a Mariana con pasión y entrega. La influencer, conmovida, le dedicó una frase que tocó el corazón de sus seguidores:

“Ojalá estés dando el mejor concierto con todos los grandes que admirabas allá en el cielo. Hasta que puedas volver a cantarme”. Mariana Ávila

¿Qué mensaje le envió Mariana Ávila al asesino de Fede Dorcaz?

Aunque sus historias en Instagram funcionaron como un homenaje íntimo, Mariana Ávila decidió ir más allá. En una publicación fija, compartió un carrete de fotos con Fede Dorcaz: viajes, desayunos, tardes en casa y momentos que hoy duelen más que nunca. Pero estas imágenes no fueron solo para recordar, sino para enviar un mensaje directo al asesino que le arrebató al amor de su vida.

Con una carta abierta que estremeció a sus seguidores, Mariana comenzó con una reflexión poderosa: “Es impresionante cómo cuando alguien muere, no muere solo. Al morir uno, también mueren muchos a su alrededor.”

La influencer describió con detalle el impacto devastador que dejó el crimen, no solo en ella, sino en toda la familia de Fede:

Mariana Ávila “La persona que le quitó la vida a Fede no solo apagó su luz, también se llevó la de sus padres, porque les arrancó su razón de existir, su orgullo, su alegría, su motivo para despertar cada mañana. Los mató sin tocarlos, mató su esperanza, su fe en la vida.”

Y continuó, visibilizando el dolor de quienes rodeaban al modelo argentino: “Mató a un primo admirado, a un sobrino consentido, a un nieto adorado, al chico que era el orgullo de una familia entera. Mató la felicidad de un hogar, la risa en las comidas, los abrazos que deberían ir en Navidad...”

Luego, Mariana habló desde lo más profundo de su corazón, revelando los planes que tenía junto a Fede: “Mató al hombre que anhelaba ser mi futuro esposo, al compañero con quien estaba construyendo un camino, un hogar. Mató un plan de vida que teníamos en común, mató el rumbo de mi vida. Mató a los hijos que nunca llegarán y que él soñaba tener, a los nietos que sus padres jamás conocerán, y con él, mató el apellido Dorcaz, que debía seguir brillando en nuevas generaciones.”

También recordó el impacto que la ausencia de Fede ha tenido en sus amigos

“Mató también a sus amigos, que hoy caminan con un silencio que antes eran risas. Y más que amigos, mató a un hermano del alma, a una presencia que transformaba los días grises en melodías.” Mariana Ávila

Y cerró con una frase que encapsula el legado de Fede Dorcaz: “Y sobre todo, mató a una gran estrella. Una estrella destinada a deslumbrar al mundo, porque quien lo conoció, lo sabe: Fede tenía una luz que no se podía ignorar, una de esas que nacen cada muchas vidas.”

La carta concluye con una reflexión que, a pesar del dolor, deja espacio para el amor eterno: “Mató a uno, pero con él murieron muchos. Con su partida, se apagaron incontables vidas, sueños, futuros, y amores que jamás podrán renacer. Pero a pesar de tantas muertes que dejó tu partida, lo que jamás morirá es el amor que sembraste en cada corazón que tocaste; tu resplandor, ese que nadie pudo apagar, brillará por la eternidad. Murieron muchos, pero solo uno dejó de respirar… Te amo, por siempre.”

La comunidad digital se volcó con Mariana Ávila. Influencers y figuras públicas como Marieclaire Harp, Jenny García, Queen Buenrostro y Fernanda Blaz le enviaron mensajes llenos de cariño y solidaridad. Las redes se llenaron de palabras de aliento que acompañaron su duelo.

