Carlos ‘el Capi’ Pérez y su esposa, Itzel Barro, mejor conocida en internet como ‘Hola Enfermera’, están de luto nuevamente. A un año de la pérdida de Nataly Montserrat González Barro, quien había sido reportada como desaparecida, la influencer anuncia la muerte de su mamá. Te contamos qué dijo al respecto.

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Itzel Barro y Capi Pérez están de luto / Redes sociales

Así anunciaron la muerte de la suegra de Carlos ‘el Capi’ Pérez

Hace apenas unas horas, Itzel Barro, esposa de Carlos ‘el Capi’ Pérez y quien participó en ‘MasterChef Celebrity 2024’, usó sus redes sociales para anunciar la muerte de su mamá. No dio detalles sobre la causa y solo se limitó a despedirla con un emotivo mensaje.

“Fue tan corto el tiempo que estuviste con (mis hijos) que sé que los amaste intensamente con todo tu corazón. Siempre sabrán que tuvieron una abuela que los amó más que a sus propios hijos”. Itzel Barro

Mencionó un poco de la unión que siempre tuvieron y manifestó que, si bien se siente triste por su ausencia, la tendrá muy presente en su corazón.

“Encontré las cartas que te escribí de niña, las guardaste, las volviste a leer y escribiste sobre ellas; son el tesoro tangible más bonito que me quedaré. Tu partida cambia mi manera de ver la vida, sigo aprendiendo de ti con tu ausencia. Te amo”, indicó.

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha dado más declaraciones sobre el tema, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los fans le han deseado todo lo mejor en su duelo.

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¿La suegra de Carlos ‘el Capi’ Pérez tenía alguna enfermedad crónica?

Se desconoce si la suegra de Carlos ‘el Capi’ Pérez padecía alguna enfermedad crónica que pudo haber influido en su fallecimiento. En redes sociales, se especula que pudo haber sido cáncer, ya que en una de las fotos que puso en su post se podía observar a la madre de Itzel Barro cubriéndose la cabeza con un pañuelo.

Sin embargo, nada está confirmado hasta ahora . El conductor tampoco ha querido dar declaraciones al respecto. Cabe mencionar que la señora no era una figura pública, por lo que no se tiene mucha información sobre ella.

Barro llegó a mencionarla en algunas ocasiones. Siempre dejó ver que eran muy unidas. Cuando entró a ‘MasterChef Celebrity’, contó que su acercamiento a la cocina fue gracias a su madre, de quien consideraba que heredó su sazón.

“Mi primer encuentro en la cocina fue con mi mamá, obviamente, de chiquita. Mi mamá cocina súper rico. Todo le queda muy bueno”, indicó.

La mamá de Itzel Barro falleció / Redes sociales

¿De qué murió Nataly Montserrat González Barro, familiar de Itzel Barro?

A finales de 2025, Itzel Barro, esposa del ‘Capi’ Pérez, usó sus redes sociales para anunciar la desaparición de Nataly Montserrat González Barro, un familiar suyo. Señaló que la habían visto por última vez en Cancún.

Su cuerpo fue hallado sin vida el 28 de diciembre de ese año. Aunque nunca se confirmó la causa de su deceso, versiones extraoficiales decían que la joven se había “quitado la vida”. Supuestamente, la joven tenía problemas emocionales y un trastorno mixto de la personalidad.

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