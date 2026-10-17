El Capi Pérez revela que perdió dos bebés con su esposa antes de ser papás: “Nos desanimó”

Detrás de las risas que regala todos los días en televisión, ‘el Capi’ Pérez enfrentó una etapa marcada por la tristeza, la incertidumbre y la esperanza. El conductor de Venga la alegría compartió por primera vez detalles de las dos pérdidas que vivió junto a su esposa antes de convertirse en padre, una experiencia que, lejos de separarlos, fortaleció aún más su relación.

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Esposa del Capi Pérez / Captura de pantalla

¿Qué reveló ‘el Capi’ Pérez sobre las pérdidas que vivió antes de convertirse en papá?

Durante una entrevista con Pati Chapoy, El Capi Pérez habló de uno de los capítulos más dolorosos de su vida personal junto a su esposa, Sandra Itzel, conocida por muchos como “Hola Enfermera”.

El conductor de Venga la Alegría confesó que antes de cumplir su sueño de formar una familia atravesaron dos pérdidas que los marcaron profundamente y que llegaron a desanimarlos emocionalmente.

Sobre aquel difícil momento, recordó: “Sí, tuvimos una muy, muy pronto; la otra, poquito más avanzada. Y eso nos desanimó, nos desanimó. Nos abrazamos, nos dijimos, nos vimos a los ojos y dijimos: ‘A ver, nos tenemos el uno al otro. Vamos a dejar ese tema un poquito en la mesa y abrazarnos otra vez, a recordarnos lo amigos que somos, lo chingón que fue encontrarnos en la vida’”.

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Capi Pérez / IG: @elcapiperez

¿Cómo enfrentaron ‘el Capi’ Pérez y su esposa este complicado proceso?

Tras atravesar esas dolorosas experiencias, la pareja decidió enfocarse en su relación y darse el tiempo para sanar lejos de la presión y la tristeza que estaban viviendo.

El conductor recordó que ambos tomaron una decisión que terminó siendo muy importante para ellos: viajar juntos a Japón y reconectarse como pareja.

“Nos fuimos de viaje a Japón. Lo recuerdo… Tengo tanto cariño a ese viaje, porque nos fuimos a Japón y nos la pasamos increíble. Como que los dos dijimos: ‘A ver, este… qué hueva este proceso’”, contó durante la entrevista.

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¿Qué mensaje recibió ‘el Capi’ Pérez que le cambió la vida para siempre?

Después de regresar de aquel viaje, la pareja recibió una noticia que les devolvió la esperanza y les permitió mirar hacia el futuro con ilusión.

Según relató el conductor, el embarazo llegó de manera natural y, aunque intentaron mantener la calma, el miedo seguía presente debido a las experiencias anteriores.

“Nos relajamos, regresamos de Japón y nos embarazamos de forma natural, de forma espontánea”, explicó. Más adelante recordó un mensaje que jamás olvidará: “Habemos latidos”.

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¿Por qué ‘el Capi’ Pérez rompió en llanto al recibir la noticia de que sería papá?

El presentador reveló que recibió aquel mensaje mientras trabajaba en una cobertura relacionada con la entrega de los premios Óscar. La noticia lo tomó completamente por sorpresa y provocó una reacción tan emotiva que no pudo contener las lágrimas en un restaurante.

“Lo recuerdo y se me pone la piel chinita, porque la gente que está por ese proceso, cuando hay latidos, es un umbral muy importante” ‘el Capi’ Pérez

También confesó que, en ese instante, comenzó a imaginar cómo sería el futuro que tanto había deseado construir junto a su familia: “Y cuando me dijo: ‘Habemos latidos’, yo me puse a chillar en ese momento, solo en el restaurante. Hasta una mesera vino y me dijo: '¿Todo bien?’. Y ahí empecé a imaginarme el futuro con mi familia”, relató.

Actualmente, ‘el Capi’ Pérez y Sandra Itzel son padres de dos hijos. Tras las difíciles experiencias que compartieron, el comediante recordó aquella etapa como un momento que fortaleció su relación y cambió su manera de valorar la familia que construyeron.