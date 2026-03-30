El Capi Pérez e Itzel Barro tiran la casa por la ventana en bautizo de su hijo: así fue la lujosa fiesta

El conductor Capi Pérez y su esposa Iztel Barro, HolaEnfermera, compartieron con sus seguidores un momento familiar al celebrar el bautizo de su hijo, evento del que mostraron algunos detalles a través de redes sociales., la pareja dejó ver cómo vivieron esta ocasión, te revelamos todos los detalles.

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Bautizo del hijo del Capi Pérez. / Redes sociales

¿Cómo fue el bautizo del hijo del Capi Pérez e Itzel Barro?

El Capi Pérez compartió a través de sus redes sociales un video en el que dejó ver cómo se llevó a cabo la celebración del bautizo de su primogénito. En las imágenes, se observan distintos momentos de la convivencia, desde la ambientación del lugar hasta la forma en que los invitados participaron en la fiesta.

La celebración se realizó en un jardín que fue decorado con una temática de perezosos, transformando el espacio en una especie de selva con figuras colgantes de animales y diversos elementos alusivos. Entre los detalles que destacaron se encontró un pastel de tres pisos con colores llamativos, colocado como uno de los puntos centrales del montaje.

Durante el evento también hubo música en vivo, con la presencia de mariachi y banda, lo que acompañó el ambiente a lo largo de la reunión. Tanto niños como adultos participaron en la celebración, que combinó elementos tradicionales con una ambientación pensada para la ocasión, según lo que se pudo ver en el material compartido por el conductor.

“El patrón ya nos dio permiso de subir el video de su bautizo”, dijo el conductor.

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Fotos del bautizo del hijo del Capi Pérez e Itzel Barro. / Redes sociales

¿Qué famosos asistieron al bautizo del hijo del Capi Pérez e Itzel Barro?

Entre los invitados que asistieron a la celebración, una de las presencias que más llamó la atención fue la de Cynthia Rodríguez, quien apareció en distintos momentos con micrófono en mano. En los videos compartidos, se le observa participando activamente en la fiesta, aparentemente interpretando varias canciones mientras convivía con los asistentes.

Al encuentro también acudieron figuras vinculadas al programa Venga la alegría, como Kristal Silva, así como otros invitados que se sumaron a la celebración familiar. Entre ellos estuvieron:



Laura G

Jimena Longoria

Christian Lara

Mau Nieto

Ismael Zhu

Vanessa Claudio.

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Mau Nieto y Cybthia Rodríguez en el bautizo del hijo del Capi Pérez e Itzel Barro. / Redes sociales

¿Cuántos hijos tienen el Capi Pérez e Itzel Barro?

En diciembre pasado, el Capi Pérez y su esposa Itzel Barro dieron a conocer que esperan a su segundo hijo a través de un video compartido en redes sociales. En la grabación, la pareja aparece junto a su hijo mayor, de espaldas al mar, utilizando gorras que forman parte del anuncio.

En la primera toma, el conductor sostiene al pequeño mientras voltea su gorra y deja ver la palabra “Dad (papá)”. Posteriormente, Itzel Barro realiza el mismo gesto con la suya, mostrando “Mom (mamá)”, mientras ambos permanecen en la misma posición, acompañados por su hijo.

El momento se completa cuando ella gira la gorra del niño, revelando la frase “Big brother (hermano mayor)”, con lo que confirman que el menor se convertirá en hermano mayor. “Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor”, escribió Barro al acompañar la publicación.

Con este anuncio, la pareja compartió que su familia crecerá a cuatro integrantes, ya que actualmente tienen dos hijos.

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