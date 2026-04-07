Itzel Barro, esposa del Capi Pérez, enseña su pancita de embarazo con tiernas FOTOS: ¿esperan niña o niño?

La emoción por la llegada de un nuevo bebé en la familia de Itzel Barro y el Capi Pérez se deja ver y es que la influencer conocida como HolaEnfermera mostró su pancita de embarazo, sorprendiendo a sus seguidores, ¿ya confirmó si es niña o niño?. Te contamos todos los detalles.

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El Capi Pérez y HolaEnfermera esperan a su segundo hijo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo Itzel Barro y el Capi Pérez anunciaron que esperan a su segundo bebé?

En diciembre de 2025, el Capi Pérez y su esposa Itzel Barro dieron a conocer que esperan a su segundo hijo, a través de un video compartido en redes sociales. En la grabación, la pareja aparece junto a su hijo mayor, de espaldas al mar, utilizando gorras que forman parte del anuncio.

Inicialmente el conductor sostiene al pequeño mientras voltea su gorra y deja ver la palabra “Dad (papá)”. Posteriormente, Itzel Barro realiza el mismo gesto con la suya, mostrando “Mom (mamá)”, mientras ambos permanecen en la misma posición, acompañados por su hijo.

El momento se completa cuando la influencer gira la gorra del niño, revelando la frase “Big brother (hermano mayor)”, con lo que confirman que el menor de edad se convertirá en hermano mayor. “Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor”, escribió Barro al acompañar la publicación.

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Así dieron a conocer el Capi Pérez y HolaEnfermera que esperan a su segundo hijo. / Redes sociales

¿Cómo mostró Itzel Barro su pancita de embarazo?

La creadora de contenido Itzel Barro compartió en redes sociales una serie de fotografías en las que muestra el avance de su embarazo, en las que aparece posando y dejando ver su pancita, lo que generó interacción entre sus seguidores.

En una de las imágenes, Itzel Barro aparece de pie frente a un fondo en tonos beige, rodeada de elementos naturales como flores y ramas. Lleva un conjunto de dos piezas que deja al descubierto su vientre, mientras posa de perfil con las manos colocadas sobre la pancita.

En otra fotografía, la creadora se encuentra sentada sobre el tronco de un árbol en un espacio al aire libre. Viste un pantalón de mezclilla, un top y una camisa ligera abierta, además de lentes oscuros. En esta imagen también coloca una de sus manos sobre el vientre, manteniendo el mismo énfasis en su embarazo dentro de un entorno natural. No obstante, no reveló detalles sobre el sexo del bebé, pues destacó que aún no saben si es niña o niño.

“No sabemos nada de ti, no sabemos si serás niña o niño hasta que llegue el gran día. Lo que sí sabemos es que te amamos desde ya”, señaló Itzel Barro en la publicación.

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Esposa de El Capi Pérez presume su pancita de embarazo: así luce Itzel Barro. / Redes sociales

¿Por qué Itzel Barro y el Capi Pérez tuvieron dificultades para ser padres?

La pareja enfrentó diversas dificultades para cumplir su sueño de ser padres. En una entrevista exclusiva para TVNotas en 2024, Itzel Barro confesó que, debido a ciertos problemas de salud, habían tenido que esperar más tiempo del que inicialmente planearon para dar este paso. Sin embargo, el nacimiento de su bebé el 1 de octubre de 2024 marcó un giro radical en sus vidas, algo que ambos han compartido emocionados a través de sus redes sociales.

El anuncio del nacimiento del pequeño fue realizado el 2 de octubre mediante una historia en Instagram, donde se veía a la pareja desde el hospital. El Capi, con cubrebocas y bata de hospital, dejó un enigmático mensaje para sus seguidores: “¿Qué creen?”. Este simple comentario desató una oleada de felicitaciones y muestras de cariño hacia la familia.

En un emotivo video publicado poco después, el conductor celebró el nacimiento de su hijo y declaró: “El primero de octubre del 2024, un día histórico. Un día que nos va a marcar para siempre porque es el día en que nace el baby. Se va esta pancita (de embarazo). Estamos listos”. A lo que Itzel, con su característico sentido del humor, añadió: “La pancita no se va, solo cambia de lugar”.

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