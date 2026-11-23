La muerte de Humberto Padgett conmocionó al gremio periodístico, pero fue un video creado con inteligencia artificial lo que terminó por estremecer a miles. En la grabación, el periodista mexicano decidió anunciar su propia partida, compartir una dolorosa reflexión sobre su enfermedad y dejar un mensaje que hoy sigue conmoviendo a quienes lo admiraban.

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¿Qué dijo Humberto Padgett en el video de despedida hecho con inteligencia artificial?

La despedida de Humberto Padgett se volvió viral después de que saliera a la luz un video realizado con inteligencia artificial, herramienta que utilizó para comunicar personalmente su fallecimiento.

El periodista enfrentaba un cáncer de lengua que con el paso de los meses avanzó hacia otros órganos. Debido al deterioro físico que sufrió, incluso perdió la voz, por lo que decidió apoyarse en la tecnología para transmitir su último mensaje.

Dirigiéndose a sus familiares, amigos y seguidores como su querida “bandita preciosa”, Padgett expresó con honestidad el impacto de la enfermedad:

“Querida bandita, preciosa Mariel, así sea en esta forma no quise dejar de ser yo, quien diera la noticia, la bestia del cáncer me venció, tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hacia el hígado.” Humberto Padgett

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¿De qué murió Humberto Padgett y cómo avanzó su enfermedad?

La muerte de Humberto Padgett ocurrió después de una larga lucha contra el cáncer de lengua, padecimiento que posteriormente se extendió a los pulmones y al hígado.

Durante su mensaje, el propio comunicador explicó cómo la enfermedad fue afectando distintas partes de su cuerpo hasta impedirle hablar, una de las herramientas más importantes en su profesión.

“Antes destruyó mi boca y el cuello, arrancándome la voz, llevándose mi vida en una tarde de noviembre.” Humberto Padgett

Sus palabras reflejaron no solo el impacto físico del cáncer, sino también la fortaleza con la que enfrentó el proceso, manteniéndose activo y cercano a su audiencia hasta el final.

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La enfermedad obligó a Humberto Padgett a someterse a una cirugía en la que le retiraron parte de la lengua.



¿Cuál fue el último mensaje de Humberto Padgett para sus seres queridos?

Además de hablar sobre su enfermedad, Humberto Padgett aprovechó la grabación para agradecer a las personas que marcaron su vida y para ofrecer disculpas a quienes pudo haber lastimado.

Lejos de centrarse en la tragedia, el periodista utilizó sus últimos minutos para reflexionar sobre las experiencias que lo formaron como profesional y como persona.

Humberto Padgett “Y así sea de esta manera, insuficiente e inconveniente, ofrezco perdón por todas las faltas que no reparé a quien ofendí, y doy gracias a quienes casi siempre por mera circunstancia me mostraron el mundo y se volvieron mis maestros, muchas gracias.”

El mensaje concluyó con una frase que para muchos se convirtió en una emotiva despedida: “Vamos de viaje bandita, a nadar y a volar entre las existencias, que esta estuvo muy chingona”.

¿Quién fue Humberto Padgett y por qué fue un periodista destacado?

Humberto Padgett nació en la Ciudad de México en 1975 y estudió Ciencias de la Comunicación en la FES Acatlán de la UNAM. A lo largo de su carrera se consolidó como uno de los periodistas y cronistas más reconocidos de México.

Trabajó en medios como Reforma, Grupo Imagen, Radio Fórmula y Eme Equis, además de desarrollar una destacada trayectoria como escritor especializado en temas de violencia, narcotráfico, corrupción y derechos humanos.

Entre sus obras más conocidas se encuentran:



Historias mexicanas de mujeres asesinas

Jauría.

La verdadera historia del secuestro en México

Las muertas del Estado

Tamaulipas, la casta de los gobernadores y Estado de México.

La monarquía de la barbarie.

Uno de los momentos más difíciles de su carrera ocurrió en 2017, cuando fue golpeado, amenazado y despojado de sus pertenencias durante una investigación sobre narcomenudeo en Ciudad Universitaria. Años después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública por el manejo inicial del caso.

Ciro Gómez Leyva se despide de Humberto Padgett: ¿Qué dijo?

La difusión del video fue realizada por Ciro Gómez Leyva, quien dedicó parte de su programa para rendir homenaje a su compañero y reconocer su legado dentro del periodismo mexicano. El conductor recordó que Humberto Padgett mantuvo una actitud combativa durante toda su lucha contra el cáncer y destacó la calidad de sus coberturas periodísticas.

Ciro Gómez Leyva “Tenía 50 años, el querido Humberto Padgett, después de dar una dura y muy entusiasta batalla contra un cáncer de lengua (...) Gran, gran reportero, uno de los mejores cronistas de esta generación de periodistas mexicanos que yo conocí.”

Visiblemente conmovido, Gómez Leyva también compartió unas últimas palabras para quien fue colaborador de su espacio informativo durante años: “Descansa en paz querido Humberto, dónde estés, ojalá ya estés haciendo lo que te guste y con tu lengua otra vez, bien, bien suelta. Te queremos, yo te quiero mucho y te marchaste y yo quedo en una enorme deuda contigo por la pasión con la que trabajaste en este programa.”