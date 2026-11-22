Tristemente hace algunas horas se dio a conocer que Larry Poindexter, actor de series como ‘Friends’ y ‘Hospital General’, falleció luego de ser atropellado al salir a comprar algo de comer.

Ahora, el mundo de la farándula nuevamente se viste de luto tras informarse el deceso de otro actor de series como ‘You’, quien tristemente fue encontrado en el mar en Santa Mónica, Estados Unidos. ¿Qué le pasó? Aquí te revelamos todo lo que se sabe, sobre su misteriosa muerte.

Muere / Redes sociales

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¿Quién era el actor de ‘You’ que murió a los 38 años en Santa Mónica?

El lunes 16 de noviembre de 2026 trascendió la noticia de que el cuerpo del actor Alexander Haskin, había sido encontrado cerca del extremo oeste del muelle de Santa Mónica, en California.

Se sabe que alrededor de las 4:00 de la tarde de ese día, los servicios de emergencia de la zona recibieron el informe de que un hombre estaba en el océano, por lo que de inmediato los guardias del puerto se trasladaron hasta el lugar y lo sacaron del mar.

Realizaron maniobras de reanimación pulmonar sin ningún éxito, por lo que minutos después, a las 4:56 pm fue declarado oficialmente muerto.

Alexander Haskin murió en California. / Redes Sociales

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¿De qué murió Alexander Haskin?

Hasta el momento no se ha determinado la causa del fallecimiento de Alexander Haskin, sin embargo, y de acuerdo a los reportes preliminares, todo indica un posible ahogamiento.

Es importante mencionar que el Departamento de Policía de Santa Mónica ha descartado la participación de terceras personas o un posible asesinato, pues a través de las cámaras de seguridad se determinó que el actor estaba completamente solo cuando ocurrió su ahogamiento, por lo que el caso se investiga como suicidio.

Alexander Haskin murió a los 38 años / Redes Sociales

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¿Qué dijo el padre de Alexander Haskin sobre su muerte?

Luego de que se diera a conocer la muerte del actor de 38 años, su padre, Dana Haskin reveló en entrevista con The California Post que la madrugada del lunes 16 de noviembre de 2026, el día de su muerte, él recibió un mensaje de texto de su hijo.

Respecto al contenido del mensaje, Haskin Sr. ha preferido no dar más detalles, sin embargo sí se dijo sorprendido pues de acuerdo a sus dichos, Alexander estaba entusiasmado por pasar Día de Acción de Gracias con toda su familia.

En vida, Alexander Haskin tuvo participación en series como ‘You’, ‘The Rookie’ y ‘Mayans M.C.’. Además de su pasión por la actuación, el joven estaba dedicado al entrenamiento físico y a la música. Además de la inesperada muerte de Alexander Haskin, hace unos días también se supo sobre el deceso del querido actor de ‘Dr. House’ a la edad de 47 años, Charles F. Porter.