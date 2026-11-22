Una dolorosa pérdida golpeó la vida de uno de los creadores de contenido más populares de redes sociales. Masad Altamimi, exparticipante de La casa de los famosos México 2026 compartió con sus millones de seguidores una noticia que nunca hubiera querido dar: su madre murió después de enfrentar durante dos años una enfermedad que deterioró considerablemente su salud.

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¿Cómo anunció Masad Altamimi la muerte de su mamá?

La muerte de la mamá de Masad Altamimi fue anunciada por el propio creador de contenido a través de su canal de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores. Con unas conmovedoras palabras, compartió la noticia y recordó los difíciles años que vivió su familia.

El influencer explicó que su madre enfrentó una enfermedad prolongada que la debilitó considerablemente y la mantuvo postrada en cama durante los últimos dos años de su vida.

“Mi madre falleció tras una larga y dolorosa lucha contra una enfermedad que la debilitó gravemente y la mantuvo postrada en cama durante dos años. No pudo moverse hasta el día de su muerte” Masad Altamimi

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Masad Altamimi de luto



¿De qué murió la mamá de Masad Altamimi y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

Aunque Masad Altamimi confirmó que su madre murió después de una larga enfermedad, no reveló cuál era el padecimiento que enfrentaba ni compartió un diagnóstico médico específico. Tampoco explicó si recibió algún tratamiento durante los dos años que permaneció delicada de salud.

El creador de contenido únicamente detalló que la enfermedad deterioró gravemente su condición física, al grado de dejarla postrada en cama y sin posibilidad de moverse hasta el día de su fallecimiento.

Respecto a los homenajes, funeral o ceremonia de despedida, Masad no proporcionó información sobre cómo se llevarán a cabo. Por ahora, su publicación se centró en comunicar la pérdida y dedicarle unas últimas palabras a su madre.

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