¿Masad Altamimi formalizará con Brianda Deyanara y quieren tener una familia? Él revela: “es muy buena pareja”

No cabe duda que la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ dejó muchas historias inconclusas, y sí, nos referimos al shippeo entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara, pues hace no mucho, la influencer dio a entender que la historia de amor de ambos podría ser posible.

Ahora es Masad Altamimi quien responde a los cuestionamientos y va un paso más adelante, ¿se ve con familia al lado de Brianda? Así lo reveló.

Brianda Deyanara y Masad tiene cena romántica en La casa de los famosos México 2026 / YT: La Casa de los Famosos México

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¿Cómo se conocieron Masad Altamimi y Brianda Deyanara?

Aunque los dos son creadores de contenido, Masad y Brianda no coincidieron y se conocieron hasta que ambos entraron a ‘La casa de los famosos México 2026’, reality en el que forjaron una amistad que poco a poco se convirtió en un shippeo.

Al darse cuenta de lo que estaba pasando, la influencer decidió poner un alto y pedirle a Masad que se mantuvieran como amigos y que una vez fuera del reality podrían conocerse mejor, y eso es justo lo que han estado haciendo.

“No quiero sentir como si fuera algo planeado, como la necesidad de hacer algo por cumplir, y lo mismo contigo; no quiero que sientas que tú tienes que ser o hacer cosas de cierta manera”, le dijo Deyanara a Altamimi luego de que la producción les preparara una cena romántica.

Brianda Deyanara exhabitante de LCDLFM / Redes sociales

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Brianda Deyanara, ¿le dará una oportunidad a Masad Altamimi?

Luego de que el reality terminara, Brianda Deyanara y Masad Altamimi se han dejado ver juntos en más de una ocasión, lo que sin duda ha levantado comentarios sobre si ya están saliendo como novios.

La primera en responder a dicha pregunta fue la influencer, quien aseguró que solo tenían una bonita amistad, pero que sin duda no se cerraría a la posibilidad de iniciar una relación con él: “pues a ver, quien le echa ganas puede”.

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Masad Altamimi, ¿listo para dar el siguiente paso con Brianda Deyanara?

En su más reciente encuentro con la prensa en un evento en Estados Unidos, Masad Altamimi fue cuestionado sobre el estado actual de la relación con la influencer, pues últimamente han estado muy cercanos.

Más feliz que de costumbre el árabe reveló que no son novios, y que se siguen conociendo, no obstante, la entrevista tomó otro giro cuando Ernesto Buitrón le preguntó si le gustaría que Brianda Deyanara fuera la madre de sus hijos, a lo que Masad contestó sin titubear: “sí, ¿por qué no?, es muy buena persona de verdad”.

Aún no es muy claro hacía donde va la relación entre los dos jóvenes, sin embargo, muchos cuestionan la decisión de la influencer, pues a su salida del reality, fue Masad Altamimi el que destapó el supuesto coqueteo entre Brianda Deyanara y Memo Schutz, provocando una polémica que pudo llegar muy lejos.