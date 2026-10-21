Brianda Deyanara sube foto llorando ¿por polémica con Masad? internautas se la acaban: “Qué cringe”

Tras el final de ‘La casa de los famosos México’, Brianda Deyanara se convirtió en la verdadera reina de los shippeos, siendo involucrada sentimentalmente con figuras como Yanet García, Fede Vigevani, Memo Schutz y, por supuesto, Masad Altamimi.

Este último, además de Memo, ha sido sido de los más polémicos y, al parecer, la reciente publicación de Brianda tendría todo que ver con el árabe. ¿Qué se sabe hasta el momento? Aquí te lo contamos.

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Brianda Deyanara exhabitante de LCDLFM / Redes sociales

¿Por qué Brianda subió una foto llorando a sus redes?

En las últimas horas Brianda Deyanara llamó la atención de sus seguidores luego de que en su cuenta de X publicara una fotografía de ella llorando, dejando un mensaje que dejó preocupados a los internautas:

“Ok lo están logrando. Sé que todo lo que hacen nace del amor . No necesito que todo sea perfecto, con solo sentir que ustedes están aquí. Gracias por quererme tanto. Yo también las y los amo” Brianda Deyanara

A pesar de que la influencer no aclaró a qué se refería con dicho mensaje, muchos pensaron que estaba relacionada con sus recientes esfuerzos por defender a Masad Altamimi. Como era de esperarse, en redes sociales los internautas le dijeron de todo a Deyanara, asegurando que era innecesario subir una instantánea en un momento como ese:



“No tengo contexto pero que perro cringe la foto llorando”

“Lo más INAMDURA que una persona pueda hacer subirse llorando a redes”

”Nomás te faltó un poco más de maquillaje al rededor de los ojos para hacerlo real mija . El premio a la foto más cringe del año”

Ok lo están logrando. Sé que todo lo que hacen nace del amor . No necesito que todo sea perfecto, con solo sentir que ustedes estan aquí. Gracias por quererme tanto. Yo también las y los amo😭💖 https://t.co/cFmkFpUuI1 — Brianda 💗 (@DeyanaraBrianda) October 21, 2026

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¿Por qué aseguran que Brianda Deyanara está defendiendo a Masad Altamimi?

En su reciente visita al podcast de Wendy Guevara y Nicola Porcella, Ese Pérez criticó a Masad Altamimi, pues recordó la polémica en la que supuestamente el árabe insultó a Brianda con un “chin** tu madre” luego de rechazarlo en el reality. Para Pérez, el influencer debería sostener lo que dijo, a pesar de haberse equivocado.

Sorprendentemente, a pesar de que era un clip retomado por una cuenta de fans, Brianda Deyanara, no se pudo quedar callada y comentó en la publicación para defender a Masad: “Jamás dijo eso, ya déjenlo en paz”

Nuevamente, le llovieron las críticas a la exhabitante de ‘LCDLFM’, pues muchos aseguraron que Masad no era un hombre para ella y que, desafortunadamente, Brianda no lo estaba viendo: “qué fuerte verte defendiendo a un tipo que en TV nacional te mentó la madre y que en varios videos ha mostrado actitudes agresivas”.

Masad eliminado frente a Brianda Deyanara / Redes sociales

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¿Cuál es la relación entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi?

Luego de la final de ‘La casa de los famosos México’, se ha visto a Brianda y Masad muy cercanos, manteniendo una relación de amistad más allá del shippeo que protagonizaron en el reality, y que por negativas de la joven, no pudo dar frutos.

Esta inesperada relación entre ambos ha provocado que muchos se cuestionen lo que Brianda Deyanara está viendo en el árabe, pues desafortunadamente fue él el que le dio más fuerza al shippeo de la influencer con Memo Schutz, un hombre casado que sin duda, pudo perder su matrimonio, ¿y tú qué opinas?