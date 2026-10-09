Ese Pérez reacciona a la propuesta de pelea de box vs Masad Altamimi en Ring Royale, ¿pelea confirmada? VIDEO

La rivalidad de Ese Pérez y Masad Altamimi fue una de las más álgidas en ‘La casa de los famosos México’ 2026, al punto de que estuvieron a casi nada de llegar a los golpes.

Después de la participación de ambos, surgió la propuesta de que ambos se subieran al ring para solucionar sus diferencias en una pelea de box.

Después de su participación en el reality, Ese Pérez ya reaccionó e incluso respondió a la propuesta. ¿Ya hay pelea confirmada?

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Masad vs Ese Pérez / Redes sociales

¿Cómo surgió la rivalidad entre Masad Altamimi y Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La rivalidad entre Masad Altamimi y Ese Pérez surgió a raíz de varios comentarios del comediante que el influencer consideró ofensivos hacia su cultura y su origen. Ante esta situación, Masad le pidió que se disculpara, pero Ese se negó a hacerlo, lo que provocó que las diferencias entre ambos aumentaran.

Posteriormente, durante una de las fiestas de ‘La casa de los famosos México’ 2026, Ese hizo un comentario coloquial en México que Masad también consideró una ofensa hacia su madre. El influencer le hizo saber su molestia y le reclamó por lo ocurrido, pero, una vez más, Ese se rehusó a reconocer su error y ofrecer una disculpa.

La tensión escaló durante una de las galas de eliminación, cuando ambos se confrontaron y estuvieron a punto de llegar a los golpes. Sin embargo, la intervención de otros habitantes logró frenar el enfrentamiento antes de que pasara a mayores.

A partir de entonces, los roces entre ambos continuaron durante la convivencia diaria, con comentarios, indirectas y nuevos reclamos que mantuvieron viva la rivalidad hasta el final de su participación en el reality.

Con esa escalada en la enemistad, surgieron propuestaas de una pelea de box entre ellos, en un evento como Ring Royale. Incluso, Poncho de Nigris se mostró entusiasmado con la diea.

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Ese Pérez vs Masad Altamimi / Redes sociales

¿Ese Pérez ya aceptó pelear contra Masad Altamimi en Ring Royale?

Tras el final de ‘La casa de los famosos México’ 2026, Ese Pérez ha tenido diversos encuentros con los medios de comunicación, donde le han preguntado sobre la posibilidad de enfrentarse a Masad Altamimi en una pelea de box.

En un clip compartido por el periodista Ernesto Buitrón, Ese Pérez reaccionó con humor a la propuesta de enfrentarse al influencer árabe, y cuando le preguntaron si se subiría al ring con Masad, respondió irónicamente si se subirían para barrer el ring, sin hablar de la pelea.

"¿Me subiría al ring con Masad? A barrerlo, ¿o qué onda?” Ese Pérez

Aunque el finalista del reality no confirmó formalmente su participación en ‘Ring Royale', su respuesta dejó ver que se tomó la propuesta con humor y que no descartó la posibilidad de enfrentarse a Masad.

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ESE PÉREZ ENFRENTARÁ A MASAD ALTAMIMI EN RING ROYALE 🧐🥊 el influencer aclara esta polémica #ebninforma #ernestobuitronnews #eseperez #masadaltamimi #ringroyale https://t.co/3ICGq6YWyt — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 9, 2026

¿Masad Altamimi aceptaría tener una amistad con Ese Pérez después de su rivalidad en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Masad también ha sido cuestionado sobre cuál sería el destino de su relación con Ese Pérez después de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Aunque él no ha hablado de la propuesta de pelea entre ellos, sí ha hablado sobre si iniciaría una amistad con él, una vez que terminó el reality. Masad accedió a ser amigo de Ese Pérez y no se negó a tener contacto con él, pues asegura que las problemáticas que tuvieron en la casa, se quedan en la casa y no tienen influencia en la vida real fuera del programa; además de que son adultos y no guardan rencor entre ellos.

“Sí, obvio (Ser amigo de Ese Pérez). No tengo problema. Yo tengo 36 años, las cosas de la casa, se quedan en la casa;y Ese sabe muchas cosas, es adulto también.” Masad Altamimi

Masad Altamimi / Redes sociales

Masad Altamimi también generó conversación tras revelar que tenía sentimientos por Brianda Deyanara, con quien tuvo un vínculo que en las redes lo consideraban como tóxico o posesivo.

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