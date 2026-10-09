¡Marie Claire Harp se sonroja al ver mensaje de Masad! Su reacción desata rumores, ¿romance tras LCDLFM 2026?

Pese a que se especuló que Marie Claire se podría haber enamorado del sobrino de Yahir tras su reacción al verlo en La casa de los famosos México 2026, en los últimos días ha comenzado a ser fuertemente relacionada con Masad Altamimi. ¿Hay romance? ¡Te contamos los detalles!

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¡Marie Claire se sonroja al ver mensaje de Masad! Su reacción desata rumores. / IG: @marieclaireoficial

¿Cuál fue la reacción de Marie Claire al ver al sobrino de Yahir en LCDLFM 2026?

Durante los últimos días de Yahir dentro de La casa de los famosos México, el cantante recibió la visita de su sobrino Gibrán, quien robó miradas desde sus primeros minutos dentro del reality, no solo de las habitantes, sino también del público y algunas conductoras.

A través de redes, circuló el clip en el que se ve a la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy muy atenta e interesada en la participación del sobrino de Yahir en el programa 24/7, lo que generó interpretaciones de un supuesto interés de la conductora por el joven

Sin embargo, un reciente video que circula en redes podría indicar que los ojos de Marie Claire Harp están en un exhabitante , con quien ya ha comenzado a tener algunas interacciones en redes. ¿Surge el amor?

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¿Marie Claire enamorada de Gibran Othon? / Redes sociales

¿Marie Claire Harp le declaró su amor a Masad tras terminar La casa de los famosos México 2026?

Tras la gran final de La casa de los famosos México 2026, la conductora Marie Claire realizó un en vivo en el que se percató de que Masad reaccionó a una de sus publicaciones. Dicho fragmento fue captado por los presentes en live y difundido en redes, lo que de inmediato generó rumores de romance.

En el video se observa el momento en que la presentadora ve el comentario de Masad y reacciona con un: “Masad, ¿dónde estar? ¡Ay, Masad, no! Masad comentó”, mientras se esconde entre su sudadera y suelta algunas risas nerviosas.

Marie Claire no mencionó nada sobre un romance o cercanía que vaya más allá de una amistad con Masad Altamimi; sin embargo, su comportamiento generó comentarios como: “Masad y Marie Claire serían una pareja muy bonita”, “La más emocionada”, “Harían una linda pareja, él es guapísimo y ella es una diosa”, “Cómo se sonroja Mari, ella me encanta para Masad”, entre otros.

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¿Cuándo surgió el shippeo entre Marie Claire y Masad?

Tras la salida de Masad de La casa de los famosos México, Marie Claire Harp sufrió un incidente con sus arete, razón por la que Masad tomó la decisión de obsequiarle unos, lo que generó un shippeo entre la conductora y el exhabitante del reality, pues Marie Claire presumió el accesorio por todo el foro.

Desde entonces, no había existido mayor interacción entre los famosos; sin embargo, la reciente reacción de Marie Claire Harp al comentario de Masad ha comenzado a alimentar los RUMORES de un posible romance. Hasta ahora, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto, pero sus fans se mantienen emocionados.

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