El comentarista deportivo Memo Schutz tuvo un cambio físico notable tras bajar de peso durante su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Ante esto, ha declarado que se siente muy contento con su transformación y que busca inspirar a otras personas a cuidar su salud.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de aprovechar su nueva figura, Memo habló sobre si en algún momento contemplaría posar en ropa interior para presumir su cuerpo y, al mismo tiempo, obtener ganancias.

¿Será que se viene una sesión de Memo Schutz como Dios lo trajo al mundo? Te contamos qué respondió.

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Memo Schutz / Redes sociales

¿Cuántos kilos bajó Memo Schutz en ‘La casa de los famosos México’?

Después de concluir su participación en ‘La casa de los famosos México’, Memo Schutz habló sobre cómo fue su proceso de pérdida de peso durante la competencia.

En una entrevista que concedió durante su asistencia al ‘Galifest’, el comentarista deportivo reveló que se pesó y descubrió que había perdido cerca de 12 kilos en comparación con el peso que tenía cuando ingresó al reality.

“Me pesé, de hecho me pesé ayer y casi 12 kilos es lo que bajamos”. Memo Schutz

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Memo Schutz / Redes sociales

¿Qué dijo Memo Schutz sobre su cambio físico en ‘La casa de los famosos México’?

Memo señaló que gran parte de su cambio físico se lo debe a Yahir, a quien agradeció por haberlo ayudado durante el reality con las rutinas de ejercicio y la alimentación, lo que le permitió bajar esa cantidad de kilos.

Asimismo, contó que uno de sus objetivos es demostrarle al público que es posible alcanzar las metas personales con esfuerzo, disciplina y dedicación.

“Yo tenía el privilegio de todos los días tener un entrenador de lujo como es Yahir (...) Lo que yo quería enseñar a la gente es que con un poquito de dedicación, cualquier hijo de vecino, en este caso un humilde cancionero, podías, pues podías hacer un cambio, un cambio radical y bueno, pues el ejercicio y la alimentación y creo que se nota un poquito” Memo Schutz

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Memo Schutz / Redes sociales

¿Memo Schutz posará sin ropa para presumir su cuerpo tras bajar de peso?

En un reciente encuentro con la prensa, el comentarista se mostró contento con su cambio físico y aseguró que se esfuerza por mantenerlo para cuidar su salud y, sobre todo, tener la condición necesaria para jugar basquetbol con sus hijos.

Asimismo, fue cuestionado sobre si en algún momento consideraría presumir su cuerpo posando en ropa interior, en colaboración con alguna marca y, al mismo tiempo, obtener buenas ganancias económicas.

Sin embargo, Memo negó que tenga planes de hacerlo por ahora. Aunque bromeó con la posibilidad de que las ganancias podrían ayudarle, dejó claro que no es algo que esté buscando en este momento.

No obstante, señaló que, si en el futuro recibe una propuesta que coincida con sus valores y con lo que esté buscando en ese momento, podría considerarla. Por ahora, posar en ropa interior no está entre sus planes.

“No, si ya vieron que soy muy penoso, prácticamente te puedo descartar que se viniera algo así (...) Siempre ayuda (el dinero) y tengo muchos hijos, pero la verdad no es algo que he contemplado; pero en un futuro si vienen algunas ofertas que si hacen sentido con lo que quiero hacer y lo que estoy buscando pues uno podría contemplarlo” Memo Schutz

El presentador estuvo envuelto en una fuerte polémica tras su salida del reality, con el rumor de un supuesto coqueteo entre Memo Schutz y Brianda Deyanara, por su cercanía dentro de ‘La casa de los famosos México’.

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