Karina Torres revela cómo se sintió cuando vio a Memo Schutz con su esposa tras ‘coqueteo’ en LCDLFM: ¿celosa?

Tras el final de ‘La casa de los famosos México 2026’, los exhabitantes están viviendo una exitosa etapa en sus carreras, pues incluso Karina Torres encendió las alarmas por posible romance con actor de ‘Misión SOS’. Ahora, la influencer ha revelado que se encuentra preparando un proyecto al lado de uno de los finalistas del reality, nada más y nada menos que Memo Schutz.

¿Qué reveló ‘Apocalipto’ de la esposa del conductor de deportes? Aquí te damos todos los detalles.

Karina Torres shows / Redes Sociales

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Karina Torres ¿estrena proyecto con Memo Schutz tras ‘La casa de los famosos México 2026’?

En sus más reciente transmisión en vivo, Karina Torres reveló que se estaba preparando porque, en pocas horas, tendría un compromiso de trabajo que también incluía al segundo lugar de ‘La casa de los famosos México 2026', el conductor de deportes, Memo Schutz.

A manera de broma, Karina Torres confundió el apellido del presentador, diciéndole “Memo Ensure”, desatando las risas en redes sociales.

“Y mañana necesito para el Uber porque me voy con Memo ‘Shur’ a grabar contenido, con Memo ‘Ensure’ mañana lo voy a ver” Karina Torres

#Karina Le Declara La Guerra A Vero, Esposa De #Memo 😂😂😂 Karina Asegura Que Fingio Y Que Si Le Dio Celos Cuando Vero Llego A La Casa De Los Famosos 😂😂😂😂 Y Como Le Arrebato Su Atencion A Memo 😂😂😂😂 TQM #Karina Y #Memo 🖖🏻❤️🫶 https://t.co/RHb4OfSI97 — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) October 28, 2026

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Karina Torres ¿enamorada de Memo Schutz? Así lo reveló la influencer

Luego de coincidir en el reality de convivencia, Karina Torres y Memo Schutz iniciaron una linda amistad, ¿qué se convirtió en romance para ‘la Pérdida’? Así lo dejó ver durante la transmisión, pues sin más, luego de revelar que se estaba preparando para grabar con el presentador, agregó que se había sentido rara ante la visita de Verónica Fonseca, esposa de Memo, a LCDLFM y le lanzó una advertencia.

“Vero agárrate, porque regreso a ver a Memo ’Shurs’, comadre, tuve que fingir que no me daban celos dentro de ‘La casa de los famosos’ cuando llegaste y me arrebataste su atención” dijo Kary.

Es importante mencionar que los dichos de Karina Torres fueron a modo de broma, y que ella respeta el matrimonio del afamado presentador de deportes.

¿Memo Schutz ganará La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

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¿Qué le regaló Fede Vigevani a Karina Torres en ‘La casa de los famosos México’?

A pesar de que no se llevó la victoria del reality y tampoco salió tan bien parada con las supuestas amistades que tenía en el encierro, específicamente Ese Pérez y Gema Garoa, Karina Torres sí logró ganarse el corazón de Memo Schutz y también de Fede Vigevani, habitante infiltrado en ‘La casa’.

El influencer quedó tan asombrado con la historia de vida de Karina que luego de ganarse una camioneta gracias a una dinámica del programa, decidió cerdearla a ‘la Perdida’ y sorprenderla antes de que él abandonara la competencia.

Respecto a esto, hace algunas horas Karina Torres reveló que finalmente le hicieron la entrega de la camioneta que le regaló Fede Vigevani, ¡no podría estar más feliz!