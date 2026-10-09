Karina Torres se reencuentra con Paola Suárez tras su salida de LCDLFM, ¿hubo reclamos por presunto fraude?

La final de ‘La casa de los famosos México 2026’ estuvo llena de polémicas, pues el tercer lugar de Karina Torres provocó un sinnúmero de dimes y diretes principalmente entre su entrañable amiga, Paola Suárez, quién aseguró todo se trataba de un fraude.

Varios días después, finalmente las “aguas” se han calmado y Karina Torres ha decidido regresar a su lugar favorito en el mundo para reencontrarse con sus familiares y amigos: León, Guanajuato. Te contamos como estivo el reencuentro.

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¿Terminó amistad de Paola Suárez y Karina Torres? / Redes sociales

Karina Torres y Paola Suárez, ¿’del chongo’ tras final de LCDLM?

Después de la rabieta de Paolita Suárez, en la que arremetió contra la producción de ‘La casa de los famosos México’, se vio a Karina disfrutar de la compañía de Rosa María Noguerón, productora del reality, por lo que muchos consideraron que las cosas entre ‘las Perdidas’ iban a estar tensas.

No obstante, en un reciente video filtrado en redes sociales, se puede ver el reencuentro de las chicas, mismo en el que las dos se funden en un abrazo luego de más de 70 días de no verse, por lo que se entiende que su amistad sigue intacta: “¡Hermana! No pues muchas gracias a todos”, se escucha decir a la exhabitante.

El reencuentro que tanto esperábamos de Karina Torres y Paolita Suárez! Me urge que vuelvan los lives de KariPao, fue de las cosas que más extrañé 😭 #KarinaTorres https://t.co/IDSCGMLUZt — JJ ♡✧˖° Team KARINA TORRES ✂️ (@j__kos) October 9, 2026

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¿Qué dijo Paola Suárez sobre la producción de LCDLFM?

Tras darse a conocer el inesperado tercer lugar de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’, Suárez no dudó en expresar su molestia en una transmisión en vivo en la que estaba junto a Vanessa Labios 4K.

En esta, la influencer aseguró que antes de encerrarse ‘la Licenciada’ le había revelado que le iban a dar el segundo lugar, por lo que haberla dejado con el tercer puesto era inadmisible: “Yo ya sabía wey, yo ya sabía, pero Karina me había dicho que según le iban a dar el segundo lugar, a mi Karina me dijo, o sea que no mam***, ¿el tercero? O sea no, no mam***”

Evidentemente molesta, Paola aseguró que después de ver lo que le hicieron a su amiga, ella jamás estaría dispuesta a formar parte de dicho reality y remató diciendo:

“Y si me vuelven a llamar para La casa de los famosos, ¡ching*** a su madre! No me voy a meter” Paola Suárez

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Karina Torres con problemas de salud tras La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Karina Torres, ¿molesta por los dichos de Paola en contra de la producción de ‘LCDLFM’?

Como era de esperarse, tras su salida del reality Karina Torres fue cuestionada sobre los dichos de ‘la Perdida’ en los que había acusado a la producción, sin embargo, ella explicó que no estaba enterada de nada.

“(…) cada una de mis comadres, pues ya nos conocen, la gente que nos sigue en redes sociales, somos de repente muy explícitas y nos encanta como que expresar lo que pensamos. Tal vez yo creo que por el momento la euforia o la adrenalina, pero no, no estoy muy informada de eso” Karina Torres

Karina Torres pasará algunos días al lado de su familia, y después se espera que la influencer pueda volver a la Ciudad de México para cumplir con sus compromisos de trabajo; ¡Wendy Guevara asegura que se le vienen grandes oportunidades a ‘Apocalipto’!