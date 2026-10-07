¿Paola Suárez demandada por decir que hubo fraude en ‘LCDLFM 2026’? Esto se sabe del RUMOR viral

La final de ‘La casa de los famosos México 2026’ ha estado envuelta en rumores de presunto fraude, principalmente por el triunfo de Mariana y el tercer lugar de Karina Torres. Entre las que apoyan esta teoría se encuentra Paola Suárez, gran amiga de Torres, quien no ha dudado en arremeter contra la producción del reality en los últimos días.

A raíz de todo esto, ha comenzado a circular la versión de que, presuntamente, se estaría planeando un proceso legal contra la influencer por “difamación”. Te contamos todo lo que se sabe, incluida la respuesta que habría dado su equipo de trabajo.

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Paola Suárez cree que hubo fraude en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué ha dicho Paola Suárez sobre la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado 4 de octubre, se llevó a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México’. Así fue como quedaron las posiciones de los finalistas:

Quinto lugar: Gema Garoa

Cuarto lugar: Ese Pérez

Tercer lugar: Karina Torres

Segundo lugar: Memo Schutz

Primer lugar: Mariana

Gran parte del público en redes sociales dijo no estar de acuerdo con los resultados. Y es que muchos no creían que Memo y Mariana fueran más “populares” que Karina o Ese, por lo que se comenzó a hablar de un presunto fraude.

Estas acusaciones no son nuevas. Y es que, en su momento, medios y periodistas como Maxine Woodside comentaron haber escuchado que, supuestamente, la producción del show ya había pactado que Mariana ganaría el show. Sobre el motivo, algunos han mencionado que fue por tener el “perfil ideal”, mientras que otros dicen que fue por cuestiones monetarias.

La especulación fue reforzada por Paola Suárez, quien contó en una transmisión en vivo que, presuntamente, Karina ya había firmado un contrato que prometía darle el segundo lugar. También declaró que nunca participaría en el reality por toda la “mano negra” que existiría.

“Con esto que acaba de pasar, en serio se los digo, jamás entraría a esa producción. Así como está pasando todo ahora, no. Una pu… ma… en serio. Yo sé que Endemol tiene varios proyectos y varios realities en los que yo he estado, pero en el de ‘La casa de los famosos’ no estaría”, declaró.

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Karina Torres quedó en tercer lugar de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La presunta demanda contra Paola Suárez por “hablar mal” de ‘La casa de los famosos México 2026’

Como se sabe, semanas antes de la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’, Paola Suárez entró al reality junto a Wendy Guevara para convivir con Karina Torres. También participó en algunas dinámicas del show. Por ello, a muchos les sorprendieron y hasta criticaron las acusaciones de fraude que ha hecho en los últimos días.

Luego de que comenzara a circular que Suárez podría ser demandada por afirmar que existió un presunto fraude en el show, el periodista Gabo Cuevas dijo haber tenido comunicación con el equipo de la influencer.

Según el comunicador, habrían negado el rumor. Incluso le habrían mencionado que, hasta el momento, no han recibido ninguna advertencia o notificación legal.

“Me cuenta la gente de Paolita Suárez que ni al caso. Esta mañana hasta me dijeron: ‘Mándame la liga de donde dijeron eso porque lo vamos a desmentir’. Déjenme decirles que es mentira podrida esto que están diciendo de que Paolita va a ser demandada. En efecto, a Paolita no le ha pagado Endemol (por haber ido). Tengo entendido que los recibos caen una o dos semanas después de tu bonita participación… Me dicen que es mentira (lo de la demanda). Hasta el momento, no están enterados y lo ven poco posible”. Gabo Cuevas

Hasta el momento, ni la producción de ‘La casa de los famosos México’ ni Suárez se han pronunciado directamente ante este rumor que ya habría quedado más que desmentido.

¿Qué dijo Rosa María Noguerón ante los rumores de presunto fraude en la final de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante un encuentro con la prensa, Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2026’, desmintió que hubiera alguna acción fraudulenta. Sostuvo que el público siempre ha tenido la última palabra y que las especulaciones nacen a partir de la “pasión” de los fandoms.

Según dijo, los votos fueron contabilizados mediante un sistema avanzado que no da cabida a ningún tipo de alteración. Reiteró que la producción nunca ha metido “mano negra” y aseguró estar muy orgullosa de lo que se logró en esta temporada del proyecto.

“La credibilidad no estará nunca en duda, votó mucha gente, todos ellos que apoyaron a quienes no ganaron piensan que es fraude, que fue robo, pero no es eso. Es un programa que emociona cuando regresan los favoritos o cuando a quienes apoyan son eliminados. De pronto se voltea la votación”, indicó.

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