La productora, Rosa María Noguerón aclara: ¿Hubo manipulación en las votaciones de La casa de los famosos?

Tras el final de La casa de los famosos México volvió a colocarse en el centro de la conversación. Y es que, pese a la emoción de los fans por el triunfo de Aldo de Nigris, las redes sociales se llenaron de comentarios que señalaban presuntas irregularidades en las votaciones.

Ante la ola de rumores y críticas, la productora del formato, Rosa María Noguerón, decidió hablar directamente con los medios para aclarar lo ocurrido. Durante la conferencia de prensa, a la que TVNotas tuvo acceso, Noguerón aclaró toda la polémica que surgió en redes sociales sobre las votaciones en el reality. ¿Hubo fraude?

La productora de La casa de los famosos México está de luto / Instagram

¿Qué dijo Rosa María Noguerón sobre el presunto fraude en La casa de los famosos México 2025?

En medio de las especulaciones de presunto fraude, durante una conferencia de prensa a la que asistió TVNotas, la productora aclaró que existía un interventor, haciendo referencia al Notario 184, Gustavo Fernández Sauri, quien se encarga de verificar cada etapa del conteo. La productora de La casa de los famosos México, Rosa María Noguerón, explicó que el programa es polémico por naturaleza y que las diferencias en las preferencias del público pueden dar la impresión de irregularidades. Sin embargo, todo es más que transparente.

“Tenemos un notario que da fe de la legalidad de los votos... Ustedes lo han visto: hay foros, grupos de fans y hasta celebridades que apoyan a diferentes equipos. Eso forma parte de la dinámica del show”, Rosa María Noguerón

Las críticas surgieron tras la salida de figuras muy queridas como Ninel Conde, Facundo y Aarón Mercury, quienes eran considerados favoritos por el público. Sin embargo, la productora aclaró que “cada resultado se debe únicamente a la votación del público, no a decisiones internas o manipulación de datos”.

Rosa María Noguerón nos aclará que famosos no estarán dentro de esta nueva temporada. / Archivo

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de votación de La casa de los famosos México 2025?

Rosa María Noguerón explicó que el sistema de votaciones en La casa de los famosos México está supervisado en todo momento para garantizar su transparencia.

“Nosotros siempre hemos respetado los procesos de votación, siempre ha ganado quien la gente quiere” Rosa María Noguerón

Además, recordó que desde la primera temporada se ha mantenido esta misma metodología. Puso como ejemplo el caso de Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, quien fue apoyada masivamente por el público a pesar de no ser parte del talento exclusivo de la televisora.

“Muchos decían que no dejarían ganar a Wendy por no pertenecer a la empresa. Sin embargo, ganó con justicia y mérito propio” Rosa María Noguerón

La productora también mencionó que en la segunda temporada ocurrió algo similar con Mario Bezares, quien logró imponerse ante influencers con millones de seguidores. “Eso demuestra que el público es el verdadero juez y decide con su voto”, destacó.

¡El último congelados de La casa de Los famosos México 2025!

¿Qué dijo Rosa María Noguerón sobre la final y los problemas técnicos de La casa de los famosos México 2025?

La productora, Rosa María Noguerón reconoció que durante la última temporada hubo reportes de lentitud en la plataforma de votaciones, aunque aclaró que estos inconvenientes se debieron a la enorme cantidad de personas que intentaban ingresar al sistema de manera simultánea.

“Las votaciones están sumamente cuidadas. Es natural que haya saturación por el número de usuarios conectados, pero eso no significa que el proceso sea irregular” Rosa María Noguerón

Asimismo, la productora celebró el desempeño de los finalistas de esta tercera temporada: Aldo de Nigris, quien resultó ganador, junto con Dalilah Polanco, Abelito, Shiky y Mar Contreras, quienes ocuparon los siguientes lugares.

“Ese es nuestro interés, que el público sea el jugador más importante de esta casa y que decida el destino de cada participante” Rosa María Noguerón

En la conferencia, Rosa María Noguerón insistió en que La casa de los famosos México seguirá apostando por la transparencia y la interacción directa con el público, que es, según dijo, el motor que mantiene vivo al formato. Con esta aclaración, la producción busca cerrar el ciclo de rumores que acompañaron el cierre de temporada.

