¿Productora de La casa de los famosos México insultó a los haters? Rosa María Noguerón aclara tweet falso

La tensión crece en torno a La casa de los famosos México justo a días de su gran final. Después de 10 semanas de encierro, el reality show la producción ha estado en el ojo del huracán no solo por los conflictos dentro de la casa, sino también por la controversia que rodea a algunos de sus integrantes. En las últimas horas, un tweet comenzó a circular en redes sociales atribuido a Rosa María Noguerón. ¿Qué decía? Aquí te contamos todo lo que pasó.

Rosa María Noguerón nos aclará que famosos no estarán dentro de esta nueva temporada. / Archivo

¿Qué decía el tweet falso presuntamente de Rosa María Nogueron contra los detractores de La casa de los famosos México?

Lo que causó escándalo esta vez fue un tweet FALSO que habría escrito presuntamente Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, en el que se le habría atribuido que aparentemente llamaba “perros” a los seguidores del reality. La publicación FALSA se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios. El mensaje que en las redes fue publicado desde la cuenta @_nogueron y decía lo siguiente:

“Gracias por el gran equipo y por todo tu apoyo @PalyAlonso Y como dijimos ayer en pa cena: ‘SI LOS PERROS LADRAN, SEÑAL DEL RATING POR LOS CIELOS’ Tqm querido amigo Armaste uno de los mejores castings!!! #LaCasaDeLosFamososMx” Tuit de Rosa María Noguerón

La frase falsa, atribuida a la productora, generó indignación entre los usuarios, quienes interpretaron que iba dirigida a todos aquellos que han criticado la dinámica del reality y el comportamiento de algunos famosos dentro de la casa. Este comentario falso se propagó en cuestión de horas, convirtiéndose en tema de discusión en plataformas como X (antes Twitter), Facebook y TikTok, donde los seguidores del programa y sus detractores debatieron sobre la veracidad del mensaje.

Este fue el supuesto tuit de Rosa María Noguerón / Captura de pantalla

¿Cómo respondió Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, a la polémica del falso tweet?

Tras la rápida circulación del tweet falso en el que presuntamente llamaban “perros” a los críticos del programa, Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, se pronunció de manera inmediata para aclarar la situación. La productora utilizó su cuenta oficial de X (@ronogueron) para informar a sus seguidores que la publicación no provenía de ella, sino de una cuenta apócrifa que intentaba suplantar su identidad.

En su mensaje, Noguerón fue clara y directa:

“IMPORTANTE: No se dejen engañar por cuentas falsas que están utilizando mi nombre. Esta es la ÚNICA oficial” . Tuit de Rosa María Noguerón

Además, destacó que este tipo de confusiones puede generar malentendidos entre la audiencia y afectar la percepción del programa. La productora instó a los seguidores a reportar la cuenta falsa para evitar que se propaguen más publicaciones que no tienen relación con ella.

🚨🚨IMPORTANTE🚨🚨

No se dejen engañar por cuentas falsas que están utilizando mi nombre. Esta es la ÚNICA oficial #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/X9t9C5QmL1 — Rosa María Noguerón (@ronogueron) October 3, 2025

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México y cómo votar por tu favorito?

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos México se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025, en un horario especial: 8:30 pm (hora del centro de México). Este cambio de horario fue anunciado por la producción para ofrecer una experiencia más emocionante a la audiencia. La transmisión será en vivo a través del Canal de Las estrellas en televisión abierta y por ViX Premium.

El público tiene la oportunidad de decidir al ganador de la temporada mediante una votación digital. Para participar, sigue estos pasos:



Accede al sitio oficial: Ingresa a www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanear el código QR que aparece en pantalla durante las emisiones en vivo.

Iniciar sesión:

Si tienes ViX Premium, podrás emitir hasta 10 votos diarios. Si no tienes cuentas con ViX Premium, podrás votar una vez al día.

Selecciona a tu finalista favorito: Los seis finalistas son:

Mar Contreras Abelito Dalilah Polanco Shiky Aldo de Nigris



